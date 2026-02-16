Classifica curling Olimpiadi, torneo maschile: la sconfitta con la Cina complica il cammino azzurro

Continua con alterne fortune per gli azzurri il round robin del curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nell’ottava sessione l’Italia perde contro la Cina e resta ancora fuori dalle prime quattro posizioni della classifica, che valgono l’accesso alle semifinali.

Non scende in pista e resta a punteggio pieno la Svizzera, con 5 successi in altrettanti match, seguita dal Canada, secondo con 5 affermazioni in 6 gare, mentre condividono la terza posizione la Norvegia e gli Stati Uniti, a quota 4 vittorie in 6 partite.

Conta 4 vittorie, ma in 7 match, anche la Gran Bretagna, quinta, mentre condividono la sesta posizione l’Italia e la Germania, con 3 successi in 6 partite, anche se i teutonici hanno vinto lo scontro diretto con gli azzurri. Alle loro spalle l’ottava piazza, con una sola affermazione in 6 sfide, è in condominio tra Cina e Svezia, infine resta ultima la Cechia, a secco dopo 6 partite.

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 Svizzera 5 vittorie (5 partite)

2 Canada 5 (6)

3 Norvegia 4 (6)

3 Stati Uniti 4 (6)

5 Gran Bretagna 4 (7)

6 Germania 3 (6)

6 Italia 3 (6)

8 Cina 1 (6)

8 Svezia 1 (6)

10 Cechia 0 (6)