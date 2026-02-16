Quando l’ultima gara di sci alpino alle Olimpiadi? Ultimi giorni senza la disciplina regina!

Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 volge verso la sua naturale conclusione: all’appello manca soltanto lo slalom femminile, che si disputerà mercoledì 18 febbraio (prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.30). Gli uomini hanno terminato le loro fatiche oggi pomeriggio con la prova tra i pali stretti vinta dallo svizzero Loic Meillard, mentre le donne si esibiranno tra un paio di giorni nella disciplina più tecnica sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo.

I Giochi si concluderanno domenica 22 febbraio, dunque i quattro giorni finali della rassegna a cinque cerchi saranno privi della disciplina regina. Come mai il calendario propone un buco così consistente? Gli organizzatori hanno preferito tenere un cuscinetto in modo che, in caso di maltempo e di cancellazione di alcune gare, ci fossero tempi e modi per poterle recuperare prima che calasse il sipario.

Per fortuna le condizioni sono state splendide e dunque, salvo problematiche nello slalom di mercoledì, non sarà necessario ricorrere a questi giorni di riserva. La statunitense Mikaela Shiffrin si presenterà al cancelletto di partenza da favorita, ma non mancheranno le avversarie e si preannuncia una gara molto intensa. L’Italia si affiderà a Lara Della Mea (quarta in gigante, a cinque centesimi dalla coppia d’argento), Martina Peterlini e Anna Trocker, mentre per il quarto nome si attendono novità (era di Giada D’Antonio, ma si è infortunata).

CALENDARIO ULTIMA GARA SCI ALPINO OLIMPIADI 2026

Mercoledì 18 febbraio

Ore 10.00 Slalom femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia), prima manche

Ore 13.30 Slalom femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia), seconda manche