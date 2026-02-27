Quando parte Federica Brignone nel superG di Soldeu 2026: orario, n. di pettorale, tv

Federica Brignone sarà tra le dieci azzurre che a Soldeu (Andorra) scenderanno in pista per il superG femminile valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: la gara di domani, sabato 28 febbraio, partirà alle ore 10.15.

Salvo ritardi o interruzioni, Federica Brignone partirà alle ore 10.33.00: l’azzurra, inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra 6 ed il 15. Brignone, infatti, ha ricevuto in sorte il pettorale numero 10.

Per il superG femminile di Soldeu (Andorra) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Sabato 28 febbraio

Ore 10.15 SuperG femminile Soldeu (Andorra) – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTE FEDERICA BRIGNONE?

Federica Brignone ha ricevuto in sorte il pettorale numero 10: salvo ritardi o interruzioni, dunque, l’italiana partirà alle ore 10.33.00. L’azzurra, in quanto inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra 6 ed il 15.

PETTORALI DI PARTENZA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

3 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

4 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

5 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

6 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

7 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

8 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

10 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

11 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

12 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

13 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

14 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

15 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

16 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

17 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

18 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

19 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

20 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

21 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

22 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

23 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

24 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

25 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

26 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

27 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

28 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

29 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

30 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

31 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

33 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

34 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

35 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

36 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

37 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

38 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

39 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head

40 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

41 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

42 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head

43 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

44 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

45 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

46 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon

47 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

48 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

49 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

50 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle

51 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head

52 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head

53 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

54 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

55 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

56 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head

57 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

58 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle