Perché Federica Brignone non farà la discesa a Soldeu: le dichiarazioni e le ombre sul futuro

Federica Brignone non sarà in gara nella discesa libera femminile di Soldeu (Andorra) valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra sente ancora troppo dolore alla gamba sinistra ed anche in videoconferenza ha affermato di valutare giorno per giorno la possibilità di gareggiare nei successivi due superG del fine settimana. I problemi persistenti alla gamba potrebbero anche far desistere l’azzurra, portandola a riflessioni diverse sul futuro agonistico, secondo quanto affermato alla stampa.

L’azzurra avrebbe voluto gareggiare, ma sente ancora troppo dolore: “In settimana abbiamo valutato se venire qui, se continuare e quale fosse la scelta migliore per me. Alla fine ho deciso di venire: Andorra è uno dei miei posti preferiti. Lunedì ho fatto un’altra infiltrazione al ginocchio, solo di acido ialuronico, ma sto facendo fatica. Onestamente speravo di stare meglio e di sentirmi un po’ a posto. Ho parecchio dolore e faccio fatica ad appoggiarmi, infatti oggi non mi avete vista in prova. Valuterò giorno per giorno“.

Le parole dell’azzurra, però, sono sibilline circa il prosieguo agonistico: “La fine della stagione è la parte che amo di più: più luce, atmosfera più rilassata. Mi piace andare in giro, stare in pista. Se però deve diventare una tortura per il dolore, prenderò decisioni diverse. Mi sono chiesta dove volessi essere e la risposta è stata sempre la stessa: voglio sciare. Non sto lavorando per la prossima annata, sto cercando solo di godermi il momento, anche se è tosta e il dolore un po’ ti fa passare la voglia“.