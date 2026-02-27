Federica Brignone ci sarà in superG a Soldeu! Stringe i denti da campionessa olimpica

Dopo aver saltato le due prove cronometrate e la gara odierna di discesa libera, Federica Brignone risulta regolarmente iscritta al superG di Soldeu in programma sabato 28 febbraio (dalle ore 10.15). La fuoriclasse valdostana, che ha pescato il pettorale numero 10, proverà quindi a stringere i denti e nel caso in cui le sue condizioni non dovessero peggiorare domattina allora si presenterà effettivamente al cancelletto di partenza.

Nei giorni scorsi, in conferenza stampa, la grande protagonista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 aveva ammesso di provare ancora tanto dolore alla gamba sinistra infortunata ormai quasi un anno fa durante i Campionati Italiani in Val di Fassa, prima di rinunciare anche per questo motivo alla discesa di oggi sulla pista andorrana.

“In settimana abbiamo valutato se venire qui, se continuare e quale fosse la scelta migliore per me. Alla fine ho deciso di venire: Andorra è uno dei miei posti preferiti. Lunedì ho fatto un’altra infiltrazione al ginocchio, solo di acido ialuronico, ma sto facendo fatica. Onestamente speravo di stare meglio e di sentirmi un po’ a posto. Ho parecchio dolore e faccio fatica ad appoggiarmi, infatti oggi non mi avete vista in prova. Valuterò giorno per giorno”, aveva dichiarato la Tigre di La Salle.

Vedremo dunque se Brignone sarà effettivamente in grado di prendere il via domattina alla sua prima gara da campionessa olimpica in carica di superG, con la consapevolezza che sempre a Soldeu si disputerà un altro supergigante di Coppa del Mondo nella giornata di domenica.