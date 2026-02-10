Sci AlpinoSport Invernali
Sci alpino, Alice Pazzaglia a podio nello slalom di Hasliberg di Coppa Europa. Quattro azzurre nella top8
Janine Maechler si è aggiudicata il primo slalom di Meiringen-Hasliberg (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2026. Sulla pista elvetica la padrona di casa ha disputato due manche di ottimo livello risultando la prima a metà gara, difendendo poi il suo margine di vantaggio nella seconda discesa.
La svizzera ha chiuso lo slalom con il tempo complessivo di 1:37.53 (prima manche in 50.55, seconda in 46.98) con un margine di vantaggio di 13 centesimi sulla svedese Moa Landstroem, mentre centra il gradino più basso del podio la nostra Alice Pazzaglia con 25 centesimi di ritardo, dopo aver concluso al sesto posto la prima manche.
Quarta posizione per la svizzera Aline Hoepli a 27 centesimi, mentre è quinta la nostra Sophie Mathiou a 41, abile a recuperare ben 20 posizioni nella seconda manche. Sesta un’altra azzurra, Emilia Mondinelli, a 49 centesimi da Maecheler, quindi settimo l’austriaca Leonie Raich a 51 centesimi.
Ottava posizione per Giulia Vallerani a 54 centesimi dalla vetta, nona l’austriaca Natalie Falch a 60 centesimi, mentre completa la top10 la svizzera Selina Egloff a 68. Chiude 12a Beatrice Sola a 77 centesimi, quindi 19a Ambra Pomarè a 1.32, quindi 25a Maria Sole Antonini a 1.81, mentre è 28a Laura Steinmair a 2.63.