Quando torna in gara Sofia Goggia alle Olimpiadi? C’è il superG dopo la combinata! Programma, orario, tv

Sofia Goggia ha conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera che ha aperto il programma dello sci alpino femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e si è poi cimentata nella neonata combinata a squadre, dove è stata schierata in coppia con Lara Della Mea, specialista delle discipline tecniche. La fuoriclasse bergamasca è uscita nel corso del quarto intermedio della discesa libera, cadendo dopo aver preso una linea non ottimale sullo Scarpadon e scivolando sul pendio con il fianco destro.

Non ci sono state conseguenze fisiche per la 33enne, che si è prontamente rialzata ed è giunta sul traguardo alzando il pollice al cielo. Al momento della caduta era attardata di 42 centesimi dall’austriaca Ariana Raedler, poi scivolata in seconda posizione con un ritardo di sei centesimi dalla statunitense Breezy Johnson. Successivamente l’azzurra ha confessato di non aver sentito la giusta adrenalina per questo appuntamento, dichiarando il proprio rammarico per non avere permesso a Lara Della Mea di gareggiare in slalom.

Quando tornerà in gara Sofia Goggia alle Olimpiadi? L’appuntamento è per giovedì 12 febbraio (ore 11.30), quando sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo si disputerà il superG. L’azzurra sarà tra le favorite per le medaglie, in una specialità dove è leader della classifica di Coppa del Mondo e in cui ha conquistato l’unico successo stagionale (in Val d’Isere prima di Natale, mentre è stata seconda a Crans Montana una decina di giorni fa).

QUANDO TORNA SOFIA GOGGIA ALLE OLIMPIADI?

Giovedì 12 febbraio

Ore 11.30 SuperG femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.