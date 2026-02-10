Sofia Goggia ammette: “Non avevo l’adrenalina giusta. Riposo per il superG”

Niente da fare per Sofia Goggia nella discesa libera valida per la gara di combinata a squadre delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una sua caduta pregiudica la possibilità di tentare l’assalto a una comunque difficile medaglia; associata a lei avrebbe dovuto essere Lara Della Mea, che dunque non scenderà più avanti nella giornata.

Così la medaglia di bronzo della discesa libera ai microfoni della Rai: “Sicuramente oggi non sono riuscita a entrare in gara con lo stesso focus dell’altro giorno. Nonostante stamattina mi sentissi molto bene, anche in riscaldamento, non ho ricreato la tensione e l’adrenalina della discesa di due giorni fa. Mi dispiace tanto per Lara perché le ho precluso la possibilità di provare anche la pista per lo slalom e fare una combinata insieme. Se mi stai sentendo scusami“.

Poi analizza le proprie prospettive verso il superG: “Alle Olimpiadi è sempre una gara difficile, può andare bene come andare male. Oggi riposerò un pochino, cercherò di recuperare le energie, riposo in vista di giovedì. Finora è andata bene, vediamo di divertirci“.

E alla fine ripete in sostanza il concetto iniziale: “Iniziare con una medaglia ha aiutato, anche se la gestione della giornata è stata particolarmente impattante sulle giornate. Sono arrivata al cancelletto e non sono proprio riuscita a ricreare la tensione giusta che mi serve per performare al meglio in gara. Era come se fossi un pochino stanca. Ora ho un giorno per recuperare e poi ce la metteremo tutta. Scusa ancora, Lara“.