Breezy Johnson ipoteca l’oro per gli USA nella combinata a squadre. Bene Pirovano, fuori Goggia

Gli Stati Uniti hanno ipotecato la medaglia d’oro nella combinata femminile a squadre alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Breezy Johnson si è confermata dopo la vittoria di domenica e ha chiuso in testa anche questa prima manche di discesa, mettendo così Mikaela Shiffrin nelle migliori condizioni per completare l’opera nella prova di slalom. Le americane erano decisamente le favorite alla vigilia e sembra certo il titolo olimpico, ma la lotta per il podio è apertissima e coinvolge anche una coppia italiana.

In seconda posizione ha concluso l’austriaca Ariane Raedler, staccata di soli cinque centesimi dalla vetta. In slalom toccherà a Katharina Huber, che dovrà difendersi comunque dall’assalto di molte slalomiste. Si diceva di due azzurre in lotta per il podio e lo sono sicuramente Laura Pirovano e Martina Peterlini, visto che Pirovano ha concluso al terzo posto con 27 centesimi di ritardo. Adesso servirà davvero la manche di slalom migliore della carriera di Peterlini per provare a sognare il podio.

Quarta posizione per un’altra coppia americana, con Jacqueline Wiles che ha terminato a 45 centesimi dalla connazionale e con in slalom Paula Moltzan pronta ad andarsi a prendere una medaglia. Nella lotta c’è anche un’altra formazione austriaca, quella composta da Cornelia Huetter e Katharina Truppe, staccate di 60 centesimi. Fari puntati anche sulle tedesche Kira Weidle-Winklemann ed Emma Aicher, con la prima che ha terminato sesta a 74 a centesimi e dunque con la possibilità ancora per Aicher di rimontare.

Purtroppo non saranno della partita Sofia Goggia e Lara Della Mea. La bergamasca, infatti, è caduta in discesa, scivolando su un curvone a destra, per fortuna senza conseguenze. La prova di Goggia era in linea più o meno con quella di Pirovano e dunque Della Mea sarebbe partita in slalom con la possibilità di giocarsi anche una medaglia, che poteva essere un obiettivo a inizio gara.

Tornando alla classifica settimo posto per le norvegesi Lie/Westhoff (+0.77) davanti alle francesi Miradoli/Lemure (+0.78) e alle austriache Ortlieb/Gallhuber (+1.01). Decimo posto per Nicol Delago (+1.16) ed in slalom toccherà poi ad Anna Trocker, che farà il suo esordio alle Olimpiadi. Tenteranno una rimonta impossibile Camille Rast e Wendy Holdener, che partiranno in slalom molto attardate dopo i risultati delle loro compagne Corinne Suter (+1.51) e Jasmine Flury (+1.54). Ancora più indietro l’ultima coppia azzurra composta da Nadia Delago e da Giada D’Antonio (anche lei all’esordio olimpico) che avranno un ritardo oltre i due secondi e mezzo (+2.83).