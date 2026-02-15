Rally, Evans gestisce il vantaggio e vince il Rally Svezia 2026

Elfyn Evans completa un weekend perfetto e vince il Rally Svezia 2026. Il gallese, dopo il secondo posto di Montecarlo, ottiene il terzo successo in carriera sulla neve scandinava, il dodicesimo in carriera davanti ai compagni di squadra Takamoto Katsuta ed a Sami Pajari.

Toyota GR ha semplicemente dominato la scena dal primo all’ultimo giorno. Le ultime tre speciali non hanno cambiato le carte in tavola con Evans in pieno controllo di Katsuta e di Pajari, rispettivamente a +14.3 ed a +46.0 dalla vetta.

Quarto posto conclusivo invece per Oliver Solberg, protagonista di un errore nella giornata di venerdì che ha caratterizzato l’intero fine settimana. Il vincitore dell’opening round di Montecarlo ha tentato di recuperare su Pajari, ma alla fine ha dovuto accontentarsi di una posizione davanti alle tre unità schierate da Hyundai Motorsport.

Esapekka Lappi, Adrien Fourmaux e Thierry Neuville si sono inseriti nell’ordine, nuovamente inferiori a Toyota visto il minuto di ritardo all’arrivo. La speranza è che qualcosa possa cambiare per il prossimo round in Kenya, feudo dei giapponesi negli ultimi anni.

Il Super Sunday, la speciale classifica che prende in considerazioni le speciali disputate quest’oggi, ha premiato sempre Evans, mentre la ‘Power Stage‘ che ha concluso la manifestazione è stata firmata da Thierry Neuville per un solo centesimo sulla Toyota del britannico.

Piccola pausa per il Mondiale Rally che dalla fredda Svezia si sposterà in Africa in Kenya per il tradizionale ‘Safari’. L’appuntamento è dal 12 al 15 di marzo e sarà il primo atto su sterrato della stagione agonistica.

CLASSIFICA RALLY SVEZIA 2026

Elfyn Evans (Toyota)

Takamoto Katsuta (Toyota) +14.3

Sami Pajari (Toyota) +46.0

Oliver Solberg (Toyota) +1.11.6

Esapekka Lappi (Hyundai) +1.50.3