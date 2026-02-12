12h Bathurst: Valentino Rossi si conferma sul podio, Mercedes torna a vincere

Valentino Rossi si conferma sul podio della 12 Ore di Bathurst, prima prova dell’Intercontinental GT Challenge. Il ‘Dottore’, iscritto all’evento australiano insieme a Raffaele Marciello ed ad Augusto Farfus al volante di una BMW M4 GT3 EVO GT3 schierata da WRT, torna in Top3 dopo il secondo posto del 2025. La corsa è stata firmata per la prima volta da Maro Engel/Mikael Grenier/Maxime Martin, portacolori di Mercedes e del Team GMR.

Recupero dalla 29ma alla prima posizione per l’AMG GT3 EVO n. 888, semplicemente superiore alla concorrenza nel finale. Maxime Martin è stato abile nel finale ad approfittare di un contatto in fase di ripartenza da una Safety Car tra la BMW n. 32 WRT di Kelvin van der Linde e la Mercedes n. 75 75 Express di Jules Gounon. Il belga si è ritrovato automaticamente al comando e non è più stato recuperato da nessuno. Farfus ha chiuso terzo con la BMW n. 46 alle spalle della Porsche n. 86 High Class Racing Dorian Boccolacci / Anders Fjordbach /Kerong Li, meritatamente a segno in Bronze Cup.

Tantissimi i cambi di leader, ben nove neutralizzazioni ed anche un ora di bandiera rossa in seguito ad un clamoroso incidente al Forrest’s Elbow. La Mercedes AMG GT3 EVO n. 77 Team Craft Bamboo Racing, virtualmente leader della competizione, non è riuscita ad evitare la Porsche n. 79 Tsunami RT, ferma lungo il tracciato dopo un contatto con un’altra auto. Ralf Aron ha letteralmente spostato la Porsche n. 79, un incidente obiettivamente evitabile se segnalato a dovere.

La Mercedes n. 75, dopo aver riportato alcuni danni in seguito al contatto con la BMW n. 32 ha saputo chiudere nei primi dieci. Quarta posizione invece per l’Audi n. 55 Melbourne Performance Centre davanti alla BMW n. 89 Team KRC (Bronze Cup). Niente da fare per Ferrari, in pista con Arise Racing GT. Nono posto per Davide Rigon, Daniel Serra e Janox Evans, l’equipaggio n. 26 ha preceduto la 296 GT3 EVO n. 193 Tempesta Racing di Chris Froggatt/Jonathan Hui/Lorenzo Patrese/Ryan Wood (terzi in Bronze Cup).

L’impegnativa prova di Mt. Panorama, oltre all’incidente che ha provocato la bandiera rossa a 3h e 20 dalla fine, è stata segnata nelle battute iniziali da uno spaventoso impatto ad oltre 250 km/h di Christopher Mies contro un canguro. Il tedesco ha colpito l’animale con la propria Ford Mustang GT3, i danni riportati dalla vettura sono stati notevoli. La stagione dell’Intecontinental GT Challenge continuerà a maggio con la 24h del Nurburgring, competizione che come già detto più volte potrebbe accogliere anche Max Verstappen con una Mercedes AMG GT3 EVO.