Rally, Katsuta precede Evans in Svezia dopo otto speciali

Takamoto Katsuta ed Elfyn Evans guidano la tripletta Toyota GR dopo otto delle diciotto speciali previste per il Rally Svezia, secondo atto del FIA World Rally Championship 2026. Il giapponese ed il britannico, separati da soli 2.8 secondi, precedono Sami Pajari, mentre dobbiamo scendere in quarta piazza a +0.40 per trovare la prima Hyundai.

Evans, secondo in partenza alle spalle di Oliver Solberg, è stato semplicemente perfetto nella mattinata scandinava. Il gallese ha superato l’idolo locale, protagonista di una significativa uscita di strada nel corso della SS3. Il vincitore del Rally Montecarlo è fortunatamente riuscito a salvarsi, abile a non arrestarsi nella neve dopo una piega verso destra. Il n. 99 di Toyota è riuscito a non perdere contatto con i diretti avversari, il figlio d’arte ha ceduto infatti ‘solo’ trenta secondi alla concorrenza.

Evans ha completato la mattinata con 14.5 secondi di margine sul compagno di squadra Takamoto Katsuta, giapponese che come Solberg è stato protagonista di un errore sempre nella SS3. Toyota GR ha concluso il podio provvisorio con Sami Pajari a +23.3 secondi dalla vetta. La prima parte della giornata è stata segnata dalle forature in casa Ford ed M-Sport e da un incidente di Thierry Neuville. Il belga di Hyundai Motorsport ha perso terreno nella già citata SS3 danneggiando la propria i20N e perdendo 1 minuto dalle prime posizioni.

Il pomeriggio ha visto il progressivo recupero di Takamoto Katsuta nei confronti di Elfyn Evans. Il giapponese ha primeggiato nella SS5 e nella SS6, l’attacco decisivo è poi arrivato nel corso nel penultimo impegno della giornata (SS7). Il pilota Toyota ha ottenuto la leadership della manifestazione per 1 solo centesimo alla vigilia della ‘Umeå Sprint 1’, segmento in parte già disputato nella giornata di ieri come prima asperità del Rally Svezia 2026.

Il finale non ha cambiato le carte in tavola permettendo a Katsuta di completare in vetta la prima vera giornata d’azione. Dopo otto segmenti, il 32enne nativo di Nagoya tiene testa alla Toyota n. 33 del gallese, il divario è di soli 2.8 secondi. Pajari chiude la tripletta Toyota a +22.0 dalla vetta. Il finnico vanta una ventina di secondi di scarto sulle due Hyundai rimaste in azione: la n. 4 di Esapekka Lappi e la n. 16 di Fourmaux.

Sesto tempo virtuale invece ad oltre 50 secondi per Solberg, limitato durante la parte conclusiva del venerdì dalla propria posizione di partenza. L’alfiere di Toyota è attualmente l’ultimo in gioco per un posto sul podio, lo svedese ha un vantaggio importante su Neuville, Jon Armstrong (M-Sport Ford) e Josh McErlean (M-Sport Ford). Domani sono infatti previste ben sette speciali (SS9 – SS15). I 15km della Vännäs apriranno le danze, seguirà successivamente la Sarsjöliden di 16.72 km e la Kolksele di 16.94km.

CLASSIFICA RALLY SVEZIA DOPO SS8