F1, George Russell: “La Red Bull è la scuderia da battere, la loro power unit è superiore”

Si sono conclusi oggi i primi tre giorni di test pre-stagionali per il Mondiale F1 2026. Sul circuito di Sakhir, in Bahrain, le scuderie hanno ripreso il lavoro già svolto al Montmelò, proseguendo la raccolta dei dati e delle informazioni utili allo sviluppo delle nuove vetture. In attesa della prosecuzione dei test nella prossima settimana, il miglior tempo nel day-3 è stato fatto segnare da Andrea Kimi Antonelli.

L’italiano, dopo i due giorni iniziali con poca attività, ha potuto saggiare la nuova Mercedes ed il risultato è stato il miglior crono del giorno in 1’33″669. La scuderia britannica ha poi continuato a macinare chilometri sul tracciato asiatico, alternando alla guida anche George Russell tra long run e simulazioni di gara. Il pilota classe 1998 ha analizzato le prestazioni dei vari team, non nascondendo alcune perplessità.

Intervistato da Sky Sport, Russell ha affermato: “La Mercedes è una macchina da Formula 1. È sicuramente più bella da guidare secondo me perché è più piccola e leggera. Tutti scivolano e lottano molto di più con la vettura il che è più divertente. Non avevo mai guidato una macchina così piccola e questo mi piace. Sicuramente la power unit è molto complicata e per gli ingegneri è davvero impegnativo lavorarci. Siamo al quarto giorno del nuovo regolamento, non è il caso di parlare così presto”.

“Penso che questi test ci abbiano riportati alla realtà. Tutti avevano numerose aspettative sulla Mercedes ma erano solo chiacchiere. Siamo arrivati a Barcellona e la power unit della Red Bull era fortissima. Anche qui in Bahrain la loro power unit è stata migliore rispetto alla nostra e a quella della Ferrari. Siamo preoccupati, anche la Ferrari ha portato aggiornamenti importanti. Non siamo il team da battere nè la power unit. Ad oggi è la Red Bull la scuderia da battere”, ha poi concluso il britannico.