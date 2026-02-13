F1, Charles Leclerc: “Non abbiamo avuto nessun problema nei test, l’anno scorso fu più complicato”

È terminata solo poche ore fa la terza ed ultima giornata dei test ufficiali pre-stagionali della F1 per il Mondiale 2026. Sul circuito di Sahkir, in Bahrain, le scuderie hanno continuato ad acquisire informazioni e dati sulle nuove monoposto. Il day-3 si è concluso con la migliore prestazione di Andrea Kimi Antonelli che, alla guida della sua Mercedes, ha stampato il crono di 1’33″669.

Ottime sensazioni per il giovane italiano che non ha avuto modo, nei due giorni precedenti, di sperimentare tanto la sua nuova vettura. Numerosi i giri percorsi anche dalla Ferrari, in Bahrain con lo stesso motore dei test privati del Montmelò. La scuderia di Maranello ha continuato la propria raccolta informazioni e la SF-26 è sembrata assolutamente affidabile, nonostante i tanti chilometri percorsi.

La dimostrazione dei segnali positivi in casa Ferrari è arrivata direttamente da Charles Leclerc. Il monegasco, ai microfoni di Sky Sport, ha così commentato queste tre giornate di test: “È stato un inizio positivo. La cosa buona è che non abbiamo avuto nessun problema. Con queste regole diverse avere un problema potrebbe essere una situazione difficile da recuperare. Abbiamo portato a termine tutto il programma previsto alla vigilia. Per le performance è impossibile capire dove siamo rispetto agli altri”.

“C’è un lavoro incredibile a Maranello. Per adesso sono soddisfatto di come sono andati i test e di come li stiamo gestendo. L’anno scorso fu molto complicato e meno strutturato”. Sulle nuove monoposto: “C’è tanta nuove tecnologia però sono strane da guidare. Trovo tanta motivazione nel risolvere problemi che non ho mai incontrato in tutta la carriera. Il feeling in pista è un po’ strano ma il feeling con gli ingegneri è ottimo”.