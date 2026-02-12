WEC, Alpine chiude il programma al termine del 2026

Alpine ha confermato che non correrà nel FIA World Endurance Championship 2027. Il marchio francese uscirà quindi di scena al termine della stagione che scatterà a metà marzo dal tracciato di Lusail in Qatar.

Due A424 hanno corso nel FIA WEC e di conseguenza anche nella 24h Le Mans negli ultimi due anni, lo stesso impegno verrà riporposto quest’anno con una vettura sensibilmente aggiornata sotto vari aspetti.

Alpine ha comunicato anche l’ingaggio di due nuovi piloti: Victor Martins ed Antonio Felix Da Costa saranno infatti in pista in sostituzione di Mick Schumacher e Paul-Loup Chatin. Non ci sono news invece per i restanti protagonisti con il ritrono di Charles Milesi, Fred Mako e Ferdinand Habsburg.

Milesi ed Habsburg, in compagnia di Chatin, hanno vinto la 6h del Fuji 2025, il primo successo del prototipo transalpino che si basa come del resto Honda e la prossima Ford su un telaio ORECA.

Philippe Krief, AD di Alpine, ha commentato in una nota ufficiale. “Abbiamo dovuto prendere decisioni difficili per proteggere le ambizioni a lungo termine di Alpine. Da un lato, l’industria automobilistica, e in particolare il mercato dei veicoli elettrici, sta crescendo più lentamente del previsto. Dall’altro lato, per avere successo a lungo termine dobbiamo continuare a investire nel portafoglio prodotti e nel marchio Alpine. Il risultato è che dobbiamo intraprendere azioni decisive per creare un marchio con un futuro sostenibile. Per quanto riguarda il motorsport, pur rammaricandoci di non poter continuare nel WEC dopo questa stagione, concentrarci sulla F1 ci offre una piattaforma unica da cui possiamo aumentare la consapevolezza del marchio in linea con le nostre ambizioni di crescita dei prodotti e del mercato”.

Il marchio Renault ha modificato quindi la propria strategia in merito al FIA WEC, ma anche per quanto riguarda Dacia. Il costruttore legato al brand transalpino non correrà infatti la prossima edizione della Dakar, vinta nel 2026 con Nasser Al-Attiyah.