Rally, Svezia: Evans al comando su Katsuta dopo 15 speciali, dominio Toyota

Dominio assoluto per Toyota dopo una nuova giornata d’azione in Svezia per quanto riguarda il Mondiale Rally 2026. Elfyn Evans svetta per 13.3 secondi su Takamoto Katsuta dopo quindici speciali disputate, il gallese ed il giapponese precedono i compagni di squadra Sami Pajari ed Oliver Solberg.

La lotta per il primato tra Takamoto Katsuta ed Elfyn Evans che ha segnato la giornata di venerdì è continuata con le prime prove del sabato. Il 32enne si è progressivamente allontanato dal britannico dopo aver subito il sorpasso nel corso della SS10.

Il margine è salito progressivamente ed al termine della mattinata il gap è lievitato da +4.4 a +16.1 secondi. Sami Pajari ha tenuto il terzo posto, pronto per difendersi dal ritorno di Oliver Solberg. Il padrone di casa è salito di colpi portando la quarta Toyota nelle prime quattro posizioni, il vincitore del Rally Montecarlo si è portato a 24 secondi dalla vetta dopo la SS12.

Il pomeriggio ha visto le Toyota GR Rally1 sempre in controllo nei confronti delle Hyundai. Evans ha allungato ancora su Katsuta, il n. 33 del gruppo ha completato la giornata con un divario di —- sul compagno di squadra.

Solberg dovrà invece lottare per sperare di ottenere il podio domani: il n. 99 ha infatti una trentina di secondi di ritardo da Pajari. Il 24enne paga a carissimo prezzo l’errore nella giornata di ieri, determinante per la conquista di un posto certo sul podio.

Oltre un minuto per tutte le Hyundai: Esapekka Lappi è quinto davanti ad Adrien Fourmaux ed a Thierry Neuville. Da segnalare invece il successo di tappa, la decima nello specifico, per Martin Sesks, lettone di M-Sport Ford tradito durnate la prima giornata da una serie di forature.

Restano tre segmenti da disputare. La Västervik di 25.45km si svolgerà per due volte e precederà la ‘Power Stage’ che sarà la ripetizione della prima speciale del weekend (Umeå 2 – 10.23 km).

CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO 15 SPECIALI (FINE SABATO)