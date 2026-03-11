Rally, Toyota ancora unica protagonista anche in Kenya?

Il Rally torna protagonista questo fine settimana dopo una breve pausa con il tradizionale ‘Safari’ in Kenya. Dopo la neve di Montecarlo e della Svezia, i protagonisti si spostano in Africa per uno degli eventi più impegnativi e particolari dell’intera stagione agonistica.

Toyota parte da favorita in quel di Nairobi. Il marchio giapponese è per ora il riferimento dopo i risultati degli ultimi due mesi grazie ad Oliver Solberg ed Elfyn Evans. L’ultimo citato è attualmente il leader della classifica generale grazie al secondo posto a Montecarlo ed il successo in Scandinavia.

Solberg ed Evans saranno raggiunti nuovamente da Sébastien Ogier che come accaduto nel 2025 ha deciso di disertare il round svedese. Il nativo di Gap è da tenere in considerazione, pronto per sfruttare al massimo la propria posizione di partenza durante il primo giorno (nettamente più favorevole).

Hyundai insegue apparentemente da lontano con Thierry Neuville ed Adrien Fourmaux. Una i20N Rally1 verrà schierata anche per Esapekka Lappi, finnico che ha partecipato anche alla corsa sulle nevi di Umeå.

Il Rally Safari Kenya è stato riportato nel calendario del Mondiale Rally dopo una breve assenza. Dal 2021 ad oggi solo Toyota ha saputo imporsi: due volte con Kalle Rovanperä (2022-2024), due con Ogier (2021-2023) ed una con Evans (2025).

Oltre alla pioggia, variabile che può radicalmente cambiare le carte in tavola, attenzione alle forature. L’incognita legata alle coperture Hankook continua ad essere purtroppo protagonista, quanto accaduto a Montecarlo potrebbe tranquillamente ripetersi nelle impegnative speciali sterrate che vivremo questo fine settimana.