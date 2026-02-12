Quando torna Federica Brignone? Orario gigante, tv, streaming

Dopo la medaglia d’oro ottenuta in superG, può guardare all’ultima gara del proprio programma con rinnovata fiducia Federica Brignone, che alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è attesa ancora da un altro appuntamento con in palio le medaglie.

L’azzurra, infatti, scenderà in pista anche nella prima delle prove tecniche, con il gigante in calendario domenica 15 febbraio, quando la prima manche si terrà alle 10.00 e la seconda alle 13.30: dopo l’impresa compiuta quest’oggi nulla appare precluso all’italiana.

Per la gara di Federica Brignone nel gigante femminile dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o Rai Sport HD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

QUANDO TORNA FEDERICA BRIGNONE ALLE OLIMPIADI

Domenica 15 febbraio

10:00 Prima manche gigante femminile – Diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD

13:30 Seconda manche gigante femminile – Diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD

