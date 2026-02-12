Quanti soldi guadagna Federica Brignone per l’oro alle Olimpiadi? L’assegno più amato. E i grammi di metallo…

Federica Brignone ha firmato una delle imprese più stoiche, garibaldine, tenaci della storia dello sport italiano. Dieci mesi fa era caduta malamente in occasione dei Campionati Italiani e si era terribilmente infortunata, procurandosi la frattura pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre a una lesione del comparto capsulo-legamentoso mediale e una lesione del legamento crociato anteriore. Oggi ha conquistato la medaglia d’oro nel superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, infliggendo 41 centesimi di distacchi alla francese Romane Miradoli e 0.52 all’austriaca Cornelia Huetter.

Il referto medico dello scorso 3 aprile avrebbe spezzato chiunque, ma non la fuoriclasse valdostana, che ha sempre creduto nella possibilità di recuperare e di essere protagonista ai Giochi, previsti su quella Olympia delle Tofane dove soltanto pochi mesi prima della caduta agli Assoluti era riuscita a salire sul terzo gradino del podio in discesa libera e a vincere il superG. Riabilitazione a testa bassa, mesi durissimi, il rientro in gruppo, poi la prima gara il 20 gennaio con il settimo posto nel gigante di Kronplatz, il superG sottotono di Crans Montana, la discesa libera poco brillante disputata quattro giorni fa sulle nevi venete, la forma che cresceva ora dopo ora e oggi l’apoteosi.

Federica Brignone si è laureata Campionessa Olimpica di superG, regalandosi la gioia più grande di una carriera sconfinata.

Dopo aver alzato al cielo due Sfere di Cristallo generali e aver trionfato in gigante ai Mondiali 2025 (senza dimenticarsi un precedente successo iridato in combinata), è arrivato anche il tanto agognato oro a cinque cerchi: la 35enne si era già messa al collo tre allori ai Giochi (argento in gigante e bronzo in combinata a Pechino 2022, bronzo in gigante a PyeongChang 2018), ma oggi è riuscita a fare suonare l’Inno di Mameli, da portabandiera, entrando per sempre nel mito dello sport tricolore.

Il risultato odierno ha un peso specifico enorme dal punto di vista sportivo e agonistico, ma ha anche un risvolto economico di rilievo: quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria nel superG delle Olimpiadi? L’importo dell’assegno è pari a 180.000 euro lordi (dunque bisognerà pagare le tasse in base alla normativa vigente), che vengono garantiti dal Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) non assicura riconoscimenti pecuniari, ma “soltanto” la medaglia e gli onori annessi. Si aggiungeranno anche gli emolumenti derivanti dagli sponsor, ma la cui entità non è comunicata pubblicamente.

Ma la medaglia in sé quanto vale? Si parla sempre di oro, argento e bronzo, ma in realtà ce n’è ben poco di quei metalli all’interno degli allori che finiscono nelle mani degli atleti. Ad esempio chi sale sul gradino più alto del podio si mette al collo soltanto l’equivalente di sei grammi di oro puro, mentre il restante mezzo chilo è di argento. Se si rivendesse quell’oro, al netto del valore intrinseco di una medaglia olimpica, quanto si guadagnerebbe?

Oggi, giovedì 12 febbraio, si sono toccati i 137 euro al grammo di oro puro. Dunque vendendo la medaglia d’oro olimpica si ricaverebbero 822 euro, allo stato attuale. Bisogna però aggiungerci l’argento: il valore non era elevatissimo fino a qualche mese fa, poi ha avuto un’impennata e oggi si sono toccati i 2.260 euro al chilogrammo, dunque il mezzo chilo della medaglia olimpica permetterebbe di intascare 1.130 euro. Tra oro e argento, dunque, si raggiungerebbero i 1.952 euro. Ma chi la venderebbe…

MONTEPREMI FEDERICA BRIGNONE ORO OLIMPIADI

180.000 euro lordi.

L’assegno viene garantito dal Coni.