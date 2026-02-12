Milano Cortina 2026OlimpiadiSci di fondoSport Invernali
Sci di fondo: Frida Karlsson firma il bis nella 10 km alle Olimpiadi. Italiane lontane
Seconda medaglia d’oro nel giro di pochi giorni per Frida Karlsson alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli appena terminata in quel di Tesero, nella Val di Fiemme, per la svedese arriva un rotondo 22’49″2 che la consegna alla storia già ora: gara dominata dal primo all’ultimo intertempo, senza rivali in grado di porre insidie.
Doppietta svedese, in questa fattispecie, perché al secondo posto c’è Ebba Andersson: è lei a vincere la sfida per la medaglia d’argento con Jessie Diggins e Astrid Oeyre Slind. Per la seconda un tempo di 46″6 superiore rispetto alla leader, poi a 49″7 c’è l’americana e a 53″ la norvegese, rimaste praticamente sempre molto vicine l’una rispetto all’altra sull’intero percorso. Quinta l’altra norge Heidi Weng a 56″9.
Sesta posizione che tocca ancora alla Norvegia con Karoline Simpson-Larsen a 1’08”. Settima l’austriaca Teresa Stadlober a 1’10″8, ottava abbastanza a sorpresa la canadese Alison Mackie a 1’17″9, nona la norge Kristin Austgulen Fosnaes a 1’21″8, infine decima la francese Leonie Perry a 1’22”.
Per quanto riguarda le italiane, è il 20° posto di Martina Di Centa il migliore occupato in casa azzurra a 1’55″8 da Karlsson, mentre Caterina Ganz termina al 32° posto a 2’33″9. 46a Anna Comarella a 3’11″4, mentre una Maria Gismondi chiaramente ancora lontanissima dalla miglior condizione (dopo l’influenza che l’ha bloccata sul più bello in stagione) è 59a a 3’38″4.