La classifica finale del superG vinto da Federica Brignone alle Olimpiadi: l’ordine d’arrivo e tutti i distacchi

Federica Brignone ha vinto il superG alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, tagliando il traguardo con il tempo di 1:23.41. La fuoriclasse valdostana, scesa con il pettorale numero 6 sulla pista Olympia delle Tofane nella Perla delle Dolomiti, si è portata al comando della classifica e non lo ha più mollato fino al termine della gara, conquistando una memorabile medaglia d’oro che resterà per sempre nella storia dello sport tricolore.

La 35enne si è lasciata ampiamente alle spalle l’intera concorrenza, a cominciare dalla sorprendente francese Romane Miradoli (argento con un ritardo di 41 centesimi) e dall’austriaca Cornelia Huetter (bronzo con un distacco di 0.52), che ha preceduto di un centesimo la connazionale Ariane Raedler. Quinto posto per Laura Pirovano, che ha commesso un errore nella parte alta e ha terminato a 76 centesimi dalla connazionale a pari merito con la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, un centesimo meglio di Elena Curtoni (ottima settima).

Hanno completato la top-10 la francese Camille Cerutti e la neozelandese Alice Robinson (ottave a 1.03) e la svizzera Malorie Blanc (decima a 1.24), mentre Sofia Goggia è uscita di pista dopo essere transitata al secondo intermedio con addirittura 64 centesimi di vantaggio nei confronti di Brignone.

Non hanno portato a termine la prova altre big come la statunitense Breezy Johnson (trionfatrice in discesa libera), la ceca Ester Ledecka (Campionessa Olimpica a PyeongChang 2018), le tedesche Emma Aicher e Kira Weidle-Winkelmann, l’austriaca Mirjam Puchner. Di seguito la classifica finale del superG femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

CLASSIFICA SUPERG OLIMPIADI 2026

1 6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:23.41 0.00

2 15 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:23.82 0.41 10.30 5.85

3 10 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:23.93 0.52 13.04 7.42

4 12 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT 1:23.94 0.53 13.29 7.56

5 13 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR 1:24.17 0.76 19.01 10.84

5 2 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:24.17 0.76 19.01 10.84

7 11 297910 CURTONI Elena 1991 ITA 1:24.18 0.77 19.25 10.99

8 16 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA 1:24.44 1.03 25.68 14.69

8 14 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 1:24.44 1.03 25.68 14.69

10 1 516766 BLANC Malorie 2004 SUI 1:24.65 1.24 30.84 17.69

11 5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI 1:24.80 1.39 34.50 19.83

12 20 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA 1:25.02 1.61 39.86 22.97

13 22 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:25.40 1.99 49.05 28.39

14 31 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE 1:25.58 2.17 53.38 30.96

15 18 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA 1:25.61 2.20 54.09 31.39

16 27 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH 1:25.85 2.44 59.83 34.81

17 28 516705 DURRER Delia 2002 SUI 1:25.95 2.54 62.21 36.24

18 26 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:26.07 2.66 65.06 37.95

19 29 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN 1:26.32 2.91 70.96 41.52

20 38 155998 LABASTOVA Alena 2002 CZE 1:27.94 4.53 108.43 64.63

21 40 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK 1:28.51 5.10 121.29 72.76

22 39 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG 1:28.68 5.27 125.09 75.19

23 30 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN 1:29.18 5.77 136.19 82.32

24 33 6296101 NEGRI Elisa Maria 2003 CZE 1:29.21 5.80 136.86 82.75

25 41 675061 SKOROKHODOVA Alexandra 2006 KAZ 1:31.22 7.81 180.22 111.42

26 43 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX 1:31.37 7.96 183.38 113.56

GARA NON PORTATA A TERMINE

3 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER

4 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT

7 507168 AICHER Emma 2003 GER

8 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE

9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA

17 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO

19 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA

21 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA

23 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT

24 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI

25 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN

32 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND

34 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN

35 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG

36 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR

37 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI

42 947028 KRYEZIU Kiana 2004 KOS