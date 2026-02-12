Skeleton: Amedeo Bagnis scende in quinta piazza alle Olimpiadi. Guida Weston

Seconda run che va a chiudere la giornata dello skeleton maschile, siamo a metà gara, domani sera sul budello Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo si assegneranno le medaglie.

Continua a guidare il grande favorito Matt Weston: il britannico migliora ancora il record della pista e si lancia verso la medaglia d’oro con il parziale di 1.52.09.

Seguono, a distanza ampia, i tedeschi: tre decimi di ritardo per Axel Jungk, 46 centesimi di ritardo per Christopher Grotheer. La zona podio al momento è ancora aperta, anche se il distacco aumenta.

Quarto è il cinese Wenhao Chen, a 59 centesimi, quinto è Amedeo Bagnis che sbaglia leggermente e passa dalla terza alla sesta piazza (66 centesimi di ritardo). Per l’azzurro si fa dura in chiave podio. Perde qualche posizione e scende in dodicesima Mattia Gaspari, staccato di 1”36.