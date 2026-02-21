BobMilano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Quando Patrick Baumgartner nel bob a 4? Orari, tv, distacchi
Domenica 22 febbraio si concluderà il programma del bob alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 10.00 si terrà la terza manche del bob a 4 maschile, mentre la quarta ed ultima run, decisiva per l’assegnazione delle medaglie, andrà in scena alle ore 12.15.
L’equipaggio italiano, composto da Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea, è quinto dopo le prime due manche, a 0.78 dalla vetta ed a 0.19 dal podio. Sono ancora 24 gli equipaggi in gara, ma al termine della terza manche soltanto i migliori 20 prenderanno parte all’ultima run.
La diretta tv della terza e della quarta manche del bob a 4 maschile, valide per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
QUANDO IL BOB ALLE OLIMPIADI
Domenica 22 febbraio
10.00 Bob a 4 maschile, terza manche (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea) – Diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD
12.15 Bob a 4 maschile, quarta manche (eventualmente Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea) – Diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD
PROGRAMMA BOB: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
CLASSIFICA DOPO 2 MANCHE BOB A 4 MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 GER LOCHNER Johannes/MARGIS Thorsten/WENZEL Jorn/FLEISCHHAUER Georg 1:48.61
2 GER FRIEDRICH Francesco/SOMMER Matthias/SCHULLER Alexander/STRAUB Felix 1:49.04 +0.43
3 GER AMMOUR Adam/AMMOUR Issam/TASCHE Joshua/SCHALLER Alexander 1:49.20 +0.59
4 SUI VOGT Michael/HAAS Andreas/NDIAYE Amadou David/AEBERHARD Mario 1:49.32 +0.71
5 ITA BAUMGARTNER Patrick/BILOTTI Lorenzo/FANTAZZINI Eric/MIRCEA Robert 1:49.39 +0.78
6 SUI FOLLADOR Cedric/ROLLI Luca/ANNEN Tim/VOGELE Omar 1:49.40 +0.79
7 GBR HALL Brad/CACKETT Greg/GREENWOOD Leon/LAWRENCE Taylor 1:49.43 +0.82
8 KOR KIM Jinsu/KIM Hyeonggeun/LEE Geonu/KIM Sunwook 1:49.50 +0.89
9 USA HORN Kristopher/FURNELL Caleb/POWELL Hunter/VISSERING Carsten 1:49.61 +1.00
10 AUT TREICHL Markus/SAMMER Markus/STEPAN Sascha/HUBER Kristian 1:49.70 +1.09
11 LAT KALENDA Jekabs/KAUFMANIS Lauris/MIKNIS Matiss/KLAVA Mairis 1:49.87 +1.26
12 USA del DUCA Frankie/NIEDERHOFER Boone/SOSOO Bryan/WILLIAMSON Joshua 1:50.02 +1.41
13 NED WESSELINK Dave/FRANJIC Janko/FRANJIC Jelen/KOSTER Timme 1:50.09 +1.48
14 CAN AUSTIN Taylor/BRUGGELING Keaton/EVELYN Mike/MURRAY-LAWRENCE S 1:50.14 +1.53
15 SUI ROHNER Timo/MOSER Pascal/HERSPERGER Mathieu/BIERI Cyril 1:50.15 +1.54
16 ROU TENTEA Mihai Cristian/PACIOIANU Mihai Daniel/IORDACHE George/DINESCU Constantin 1:50.17 +1.56
17 CHN SUN Kaizhi/ZHANG Jin/SHI Yaolong/AN Tai 1:50.26 +1.65
18 CHN LI Chunjian/JIANG Maoyuan/YE Jielong/DING Yunda 1:50.43 +1.82
19 CAN DEARBORN Jay/ESKRICK-PARKINSON/STOIKOS Luka/ZANETTE Mark 1:50.45 +1.84
20 LIE KRANZ Martin/BUEHLER Mauro/LENHERR Lorenz/TSCHOFEN David 1:50.46 +1.85
20 BRA BINDILATTI EL/de SOUZA DH/SOUZA da SILVA Rafael/BACCA GONCALVES Luis 1:50.46 +1.85
22 JAM PITTER Shane/HARRIS Junior/TRACEY Tyquendo/FEARON Joel 1:50.57 +1.96
23 KOR SUK Youngjin/CHAE Byungdo/CHUN Suhyun/LEE Doyun 1:50.73 +2.12
24 ISR EDELMAN Adam/CHEN Menachem/ZISMAN Uri/KATZ Omer 1:51.16 +2.55