Milano Cortina 2026OlimpiadiSci di fondoSci NordicoSport Invernali
Startlist 50 km tc femminile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane
Ultima gara, e proprio nell’ultimo giorno, per lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Al Lago di Tesero, in Val di Fiemme, va in scena la 50 km a tecnica classica con partenza di massa, che dalle 10:00 vedrà in scena le fondiste che sono rimaste in grado di compiere questo lunghissimo sforzo.
Già, quelle rimaste, per due motivi: uno è che, in passato, qui i chilometri che venivano percorsi erano 30, e l’innalzamento a 50 si è avuto in nome dell’equalizzazione di tutte le distanze per uomini e donne. L’altro è che, così come in campo maschile, c’è stata una decimazione, tra sforzi di alcune e guai di salute di altre.
L’Italia schiererà soltanto Anna Comarella proprio per questo motivo: le altre hanno finito il loro programma o (Ganz) non sono più in grado di competere allo stato attuale delle cose. Molto complesso azzardare un pronostico, ancor più in classico, dove verso la fine conterà sostanzialmente la benzina rimasta.
La 50 km tc femminile mass start di domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si disputerà a partire dalle ore 10:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Rai2 e RaiSport (in alternanza con altri sport) e in diretta streaming su Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 (parzialmente, 11:00-12:00) e DAZN (parzialmente, 11:00-12:00). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI
Domenica 22 febbraio
Ore 10:00 50 km TC mass start femminile a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su Rai2/RaiSport in alternanza con altri sport
PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2/RaiSport (in alternanza con altri sport)
Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 (fino alle 11:00), DAZN (fino alle 11:00)
Diretta testuale: OA Sport
PETTORALI DI PARTENZA 50 KM TC MASS START FEMMINILE OLIMPIADI 2026
1 DIGGINS Jessie USA
2 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR
3 ANDERSSON Ebba SWE
4 STADLOBER Teresa AUT
5 SLIND Astrid Oeyre NOR
6 WENG Heidi NOR
7 KARLSSON Frida SWE
8 NISKANEN Kerttu FIN
9 FOSNAES Kristin Austgulen NOR
10 SUNDLING Jonna SWE
11 MATINTALO Johanna YC FIN
12 HENNIG DOTZLER Katharina GER
13 KAELIN Nadja SUI
14 NEPRYAEVA Dariya AIN
15 RIBOM Emma SWE
16 PARMAKOSKI Krista FIN
17 SAUERBREY Katherine GER
18 EIDUKA Patricija LAT
19 BRENNAN Rosie USA
20 STEWART-JONES Katherine CAN
21 RUCKA-MICHALEK Eliza POL
22 PIERREL Julie FRA
23 COMARELLA Anna ITA
24 FORDHAM Rosie AUS
25 KAASIKU Kaidy EST
26 SCHMIDT Sonjaa CAN
27 TSUCHIYA Masae JPN
28 HAVLICKOVA Barbora CZE
29 KRAMER Kendall USA
30 KAASIKU Keidy EST
31 PAGNIER Cloe FRA
32 DROLET Jasmine CAN
33 GAILLARD Justine FRA
34 SCHUETZOVA Sandra CZE
35 SWIRBUL Hailey USA
36 TUUL Teesi EST
37 VELICER Sophia Tsu TPE
38 WELLS Amelia CAN
39 STEPASHKINA Nadezhda KAZ
40 MELNIK Anna KAZ
41 CHI Chunxue CHN
42 YILAMUJIANG Dinigeer CHN
43 WANG Yundi CHN
44 ZERJAV Neza SLO
45 HE Kaile CHN