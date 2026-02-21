Startlist 50 km tc femminile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane

Ultima gara, e proprio nell’ultimo giorno, per lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Al Lago di Tesero, in Val di Fiemme, va in scena la 50 km a tecnica classica con partenza di massa, che dalle 10:00 vedrà in scena le fondiste che sono rimaste in grado di compiere questo lunghissimo sforzo.

Già, quelle rimaste, per due motivi: uno è che, in passato, qui i chilometri che venivano percorsi erano 30, e l’innalzamento a 50 si è avuto in nome dell’equalizzazione di tutte le distanze per uomini e donne. L’altro è che, così come in campo maschile, c’è stata una decimazione, tra sforzi di alcune e guai di salute di altre.

L’Italia schiererà soltanto Anna Comarella proprio per questo motivo: le altre hanno finito il loro programma o (Ganz) non sono più in grado di competere allo stato attuale delle cose. Molto complesso azzardare un pronostico, ancor più in classico, dove verso la fine conterà sostanzialmente la benzina rimasta.

La 50 km tc femminile mass start di domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si disputerà a partire dalle ore 10:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Rai2 e RaiSport (in alternanza con altri sport) e in diretta streaming su Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 (parzialmente, 11:00-12:00) e DAZN (parzialmente, 11:00-12:00). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Domenica 22 febbraio

Ore 10:00 50 km TC mass start femminile a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su Rai2/RaiSport in alternanza con altri sport

PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2/RaiSport (in alternanza con altri sport)

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 (fino alle 11:00), DAZN (fino alle 11:00)

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA 50 KM TC MASS START FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1 DIGGINS Jessie USA

2 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR

3 ANDERSSON Ebba SWE

4 STADLOBER Teresa AUT

5 SLIND Astrid Oeyre NOR

6 WENG Heidi NOR

7 KARLSSON Frida SWE

8 NISKANEN Kerttu FIN

9 FOSNAES Kristin Austgulen NOR

10 SUNDLING Jonna SWE

11 MATINTALO Johanna YC FIN

12 HENNIG DOTZLER Katharina GER

13 KAELIN Nadja SUI

14 NEPRYAEVA Dariya AIN

15 RIBOM Emma SWE

16 PARMAKOSKI Krista FIN

17 SAUERBREY Katherine GER

18 EIDUKA Patricija LAT

19 BRENNAN Rosie USA

20 STEWART-JONES Katherine CAN

21 RUCKA-MICHALEK Eliza POL

22 PIERREL Julie FRA

23 COMARELLA Anna ITA

24 FORDHAM Rosie AUS

25 KAASIKU Kaidy EST

26 SCHMIDT Sonjaa CAN

27 TSUCHIYA Masae JPN

28 HAVLICKOVA Barbora CZE

29 KRAMER Kendall USA

30 KAASIKU Keidy EST

31 PAGNIER Cloe FRA

32 DROLET Jasmine CAN

33 GAILLARD Justine FRA

34 SCHUETZOVA Sandra CZE

35 SWIRBUL Hailey USA

36 TUUL Teesi EST

37 VELICER Sophia Tsu TPE

38 WELLS Amelia CAN

39 STEPASHKINA Nadezhda KAZ

40 MELNIK Anna KAZ

41 CHI Chunxue CHN

42 YILAMUJIANG Dinigeer CHN

43 WANG Yundi CHN

44 ZERJAV Neza SLO

45 HE Kaile CHN