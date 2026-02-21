Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (22 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Domani, domenica 22 febbraio, si assegneranno le ultime medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno quattro i titoli in palio, ovvero quelli della 50 km tc mass start femminile di sci di fondo, del curling femminile, del bob a 4 maschile e dell’hockey su ghiaccio maschile.

Già definite le finali di curling femminile, tra Svizzera e Svezia, e di hockey su ghiaccio maschile, tra Canada e Stati Uniti, mentre nel bob a 4 maschile si disputeranno terza e quarta manche. Il programma sportivo si ferma qui, perché alle ore 20.30 si terrà la Cerimonia di chiusura, che farà calare il sipario ufficialmente sui Giochi.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (10.00-13.00 e 13.30-17.00), Rai Sport HD (12.10-13.30) e Rai 1 (Cerimonia di chiusura), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.00-16.45 e Cerimonia di chiusura), Eurosport2 (10.00-11.00) e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI

Domenica 22 febbraio

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, terza manche

10.00 SCI DI FONDO – 50 km tc mass start femminile

11.05 CURLING – Torneo femminile, finale per l’oro: Svizzera-Svezia

12.15 BOB – Bob a 4 maschile, quarta manche

14.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, finale per l’oro: Canada-Stati Uniti

20.30 CERIMONIA DI CHIUSURA

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (10.00-13.00 e 13.30-17.00), Rai Sport HD (12.10-13.30) e Rai 1 (Cerimonia di chiusura).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.00-16.45 e Cerimonia di chiusura), Eurosport2 (10.00-11.00) e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.