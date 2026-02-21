Milano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (22 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare
Domani, domenica 22 febbraio, si assegneranno le ultime medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno quattro i titoli in palio, ovvero quelli della 50 km tc mass start femminile di sci di fondo, del curling femminile, del bob a 4 maschile e dell’hockey su ghiaccio maschile.
Già definite le finali di curling femminile, tra Svizzera e Svezia, e di hockey su ghiaccio maschile, tra Canada e Stati Uniti, mentre nel bob a 4 maschile si disputeranno terza e quarta manche. Il programma sportivo si ferma qui, perché alle ore 20.30 si terrà la Cerimonia di chiusura, che farà calare il sipario ufficialmente sui Giochi.
Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (10.00-13.00 e 13.30-17.00), Rai Sport HD (12.10-13.30) e Rai 1 (Cerimonia di chiusura), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.00-16.45 e Cerimonia di chiusura), Eurosport2 (10.00-11.00) e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI
Domenica 22 febbraio
10.00 BOB – Bob a 4 maschile, terza manche
10.00 SCI DI FONDO – 50 km tc mass start femminile
11.05 CURLING – Torneo femminile, finale per l’oro: Svizzera-Svezia
12.15 BOB – Bob a 4 maschile, quarta manche
14.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, finale per l’oro: Canada-Stati Uniti
20.30 CERIMONIA DI CHIUSURA
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD (10.00-13.00 e 13.30-17.00), Rai Sport HD (12.10-13.30) e Rai 1 (Cerimonia di chiusura).
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.00-16.45 e Cerimonia di chiusura), Eurosport2 (10.00-11.00) e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.