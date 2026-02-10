Quando partono Paris e gli azzurri nel superG di Bormio: n. di pettorale, orari, tv

Tutto pronto per il supergigante maschile di Bormio, in programma mercoledì 11 febbraio alle ore 11.30 e valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Si preannuncia un confronto altamente spettacolare tra i big della specialità sulla mitica pista Stelvio, con gli azzurri che hanno le carta in regola per giocarsi qualcosa di importante.

Saranno quattro gli italiani al via della competizione, tra cui i medagliati olimpici di discesa Giovanni Franzoni (argento e poi autore del miglior tempo di manche nella combinata a coppie) e Dominik Paris (bronzo). Il quartetto padrone di casa sarà completato da Mattia Casse, outsider di lusso per il podio, e dal veterano di lungo corso Christof Innerhofer.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, la startlist, quando partono gli italiani, il palinsesto tv e streaming del SuperG maschile di Bormio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SUPERG MASCHILE OLIMPIADI

Mercoledì 11 febbraio

Ore 11.30 SuperG maschile a Bormio – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SCI ALPINO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTONO GLI AZZURRI?

Salvo interruzioni dovute a causa di varia natura, gli atleti partiranno a intervalli di 2’15” dall’1 al 30. Prevista una pausa tecnica di 2’15” dopo il 15.

Christof Innerhofer: pettorale 4, ore 11:39.00.

Giovanni Franzoni: pettorale 9, ore 11:50.15.

Dominik Paris: pettorale 13, ore 11:59.15.

Mattia Casse: pettorale 17, ore 12:09.45.

PETTORALI DI PARTENZA SUPERG MASCHILE OLIMPIADI 2026

