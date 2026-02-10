Anna Trocker, è un debutto da sogno! Tempo migliore di Mikaela Shiffrin in slalom!

Anna Trocker ha fatto il proprio debutto alle Olimpiadi Invernali, cimentandosi nella slalom della neonata combinata a squadre: la 17enne altoatesina ha raccolto il testimone da Nicol Delago, che ha siglato il decimo tempo in discesa libera con un ritardo di 1.16 dalla statunitense Breezy Johnson e di 89 centesimi dalla terza piazza occupata da Laura Pirovano.

Una delle grandi promesse del movimento tricolore si è distinta tra i pali stretti sulla pista Olympia delle Tofane, facendo registrare il 14mo tempo di manche con un ritardo di 81 centesimi dalla tedesca Emma Aicher (sì, l’argento olimpico in discesa libera si è cimentata per l’occasione nella specialità tecnica), che ha dimostrato tutta la sua polivalenza.

Italia 3 ha concluso la combinata al decimo posto con un ritardo di 1.28 dalle austriache Raedler/Huber, che hanno preceduto di cinque centesimi il sodalizio tedesco composto da Aicher e Weidle-Winkelmann e di 25 centesimi le statunitensi Wiles/Moltzan (giù dal podio le favoritissime Johnson/Shiffrin).

La notizia del giorno è, però, un’altra: la debuttante Anna Trocker ha fatto registrare un tempo di manche migliore rispetto alla statunitense Mikaela Shiffrin, la reginetta indiscussa dello slalom. La nostra portacolori ha tagliato il traguardo in 45.19, mentre la quattro volte Campionessa del Mondo e Campionessa Olimpica di Sochi 2014 in slalom, nonché nove volte vincitrice della Coppa del Mondo di specialità (ha già matematicamente messo in mano quella della stagione in corso), si è fermata a 45.38.

Shiffrin ha sbagliato? No, semplicemente è andata lenta, in maniera quasi incomprensibile considerando il suo talento sconfinato. Aveva ricevuto il migliore testimone possibile da Breezy Johnson (fresca Campionessa Olimpica di discesa libera) e l’oro sembrava già assegnato, invece la fuoriclasse ha sciato quasi con il freno a meno tirato ed è stata addirittura 15ma nella sua specialità di riferimento.

Anna Trocker si è espressa su buoni livelli, ha attaccato in maniera brillante e con logica, si è distinta per la sagacia tattica e ha fatto intuire di avere importanti margini di miglioramento. La 17enne ha disputato cinque gare di Coppa del Mondo in stagione (quattro in gigante e una in slalom), senza però qualificarsi alla seconda manche. In Nor-Am Cup ha vinto lo slalom di Copper Mountain e il gigante di Tremblant.