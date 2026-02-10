Shiffrin spreca e l’Austria vince l’oro nella combinata femminile. Peterlini esce, brava Trocker

Epilogo imprevedibile per la combinata a squadre femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sembrava certo dopo la prova in discesa l’oro per gli Stati Uniti con Breezy Johnson e Mikaela Shiffrin ed invece proprio quest’ultima ha tagliato il traguardo solamente al quarto posto, rimanendo anche giù dal podio. A vincere così sono state a sorpresa le austriache Ariane Raedler e Katharina Huber, che erano già seconde dopo la discesa e con Huber che è stata bravissima a gestire il vantaggio nella prova di slalom.

Medaglia d’argento per le tedesche Kira Weidle-Winkelmann ed Emma Aicher, che per solo cinque centesimi non riesce a battere Huber, vincendo così il suo secondo argento di questi Giochi ed ancora con un distacco di pochissimi centesimi proprio come in discesa. Aicher ha firmato il miglior tempo nella prova di slalom, recuperando quattro posizioni.

Sul podio c’è una coppia americana, ma è quella composta da Jacqueline Wiles e Paula Moltzan (+0.25), che hanno preceduto le connazionali Johnson/Shiffrin (+0.31), con quest’ultima che ha davvero disputato una pessima prova di slalom, chiudendo addirittura con il quindicesimo tempo complessivo.

Quinte le austriache Huetter/Truppe (+0.61) davanti alle svizzere Flury/Holdener (+0.88) e alle connazionali Ortlieb/Gallhuber (+0.97). Ottave le francesi Gauche/Chevrier (+0.97), che hanno preceduto le svizzere Suter/Rast (+1.24). Completano la Top-10 le uniche azzurre arrivate al traguardo, Nicol Delago e Anna Trocker (+1.28), con la giovanissima altotesina che era all’esordio ai Giochi e che comunque ha mostrato un ottimo atteggiamento.

C’è davvero tanta amarezza per l’uscita di Martina Peterlini. La trentina partiva dal terzo posto ottenuto in discesa da Laura Pirovano e sicuramente ci ha provato. Dopo essere passata in vantaggio al secondo intermedio (guadagnando anche) purtroppo si è sbilanciata ed è uscita, mettendo così fine ai sogni di medaglia.

Fuori anche Nadia Delago e Giada D’Antonio, con la giovane napoletana che ha inforcato. Purtroppo durante la discesa è uscita Sofia Goggia, con Lara Della Mea che così non ha potuto prendere parte alla prova di slalom.