Quando iniziano le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 e dove vederle in tv

Da venerdì 6 a domenica 15 marzo si disputeranno le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le prime medaglie verranno assegnate a partire da sabato 7, mentre le prime gare delle fasi a gironi di curling in carrozzina si terranno già da mercoledì 4.

La RAI ha ottenuto l’assegnazione esclusiva dei diritti media per l’Italia, e trasmetterà le gare principali in diretta tv su Rai2, con eventi in contemporanea e cambi di rete su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming delle immagini trasmesse in chiaro dalla Rai sarà fruibile gratuitamente su Rai Play e Rai Play Sport 1, 2 e 3.

PROGRAMMA PARALIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Rai Play Sport 1, 2 e 3.

Diretta Live testuale: OA Sport.