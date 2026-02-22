Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 22 febbraio

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2026 (22 FEBBRAIO)

BOB

Ore 10.00 e 12.15: terza e quarta manche bob a 4 maschile

Bisogna crederci, anche se è durissima. Patrick Baumgartner puntava tutto su questa gara per regalare all’Italia un podio che manca da Nagano 1998, quando Gunther Huber e Antonio Tartaglia vinsero l’ultimo oro di una disciplina dalla grande tradizione nel Bel Paese, sebbene ormai lontana nel tempo.

A metà gara l’altoatesino è quinto. Davanti a sé c’è lo svizzero Michael Vogt, distante 7 centesimi: può pensare di scavalcarlo. Il bronzo virtuale di Adam Ammour è però distante 19 centesimi: non sono pochi. Il giovane tedesco è un predestinato dal talento cristallino. È in grado di realizzare il miglior tempo assoluto, come accaduto nella seconda manche, ma anche commettere qualche sbavatura di rilievo. Insomma, la costanza di rendimento non è ancora il suo forte. Ed è a questo che deve aggrapparsi Baumgartner per nutrire qualche speranza: dovrà essere perfetto nelle sue due discese (al contrario di quanto accaduto ieri) e sperare nel contempo in qualche errore da parte di Ammour. Per quanto riguarda oro e argento, invece, è già tutto scritto: Johannes Lochner comanda con un margine siderale di 43 centesimi su Francesco Friedrich. Sulla carta sarà tris tedesco, come da pronostico. Toccherà a Baumgartner provare a dare un volto diverso all’ineluttabile.

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Patrick Baumgartner 25%