Quando e dove si faranno le Olimpiadi Invernali 2030? Date e località

Per la quarta volta nella storia sarà la Francia ad ospitare le Olimpiadi Invernali: dopo le edizioni di Chamonix 1924, Grenoble 1968 ed Albertville 1992, infatti, i prossimi Giochi si terranno nelle Alpi Francesi 2030. Il passaggio di consegne avverrà questa sera, nel corso della Cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026.

Questa sera a Verona sarà assente il presidente transalpino Emmanuel Macron, ma a rappresentare le Alpi Francesi sarà il primo ministro d’Oltralpe, Sébastien Lecornu. La Francia torna ad ospitare un’edizione dei Giochi ad appena 6 anni di distanza da Parigi 2024.

Le gare si disputeranno dal 1° al 17 febbraio 2030 e saranno dislocate in quattro aree, sul modello delle Olimpiadi diffuse di Milano Cortina 2026: le sedi saranno Alta Savoia, Savoia, Briançon e Nizza. In alcune località già si gareggia abitualmente in Coppa del Mondo, come ad esempio ad Annecy – Le Grand Bornand per il biathlon ed a La Plagne per gli sport sulla neve.

Tra pochi mesi, indicativamente a giugno 2026, saranno rese note dal CIO tutte le decisioni relative alle discipline protagoniste ed agli eventuali sport aggiuntivi proposti dal Comitato Organizzatore, oltre ad un primo programma delle gare ed al numero di quote degli atleti previsti.