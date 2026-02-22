Avevano imbrogliato, hanno vinto le Olimpiadi: il dito sulla stone, il curling rivoluzionato e l’oro del Canada

Il Canada ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo di curling maschile dopo avere imbrogliato e averlo anche confessato. Brad Jacobs ha conquistato la medaglia d’oro a dodici anni di distanza dal trionfo di Sochi e il Paese dalla Foglia d’Acero ha festeggiato la quarta affermazione a cinque cerchi della propria storia (salirono sul gradino più alto del podio anche a Torino 2006 e a Vancouver 2010), ma l’apoteosi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è arrivata in maniera tutt’altro che lineare.

Prima del successo in finale contro la Gran Bretagna di Bruce Mouat (Campione del Mondo), nell’intenso incrocio tra gli inventori delle stone e la Nazione che ha adottato questa disciplina ai massimi livelli professionistici, si è incendiata una notevole polemica: per la prima volta nella storia del curling, i toni si sono alzati all’inverosimile e alcuni atleti hanno incominciato a lanciarsi parole pesanti. Sì, perché il Canada ha oggettivamente imbrogliato.

Lo scorso 14 febbraio, nella sfida tra Canada e Svezia, gli scandinavi avevano affermato che i loro avversari hanno toccato la stone dopo la hog line (il limite entro il quale bisogna rilasciarla) nel corso del nono end: Oskar Eriksson ha riferito a Marc Kennedy che in un replay si vedeva un canadese che toccava il sasso con un dito dopo aver lasciato il manico del sasso prima del limite previsto. Il canadese si era arrabbiato e aveva replicato con un secco: “Vai a farti f…..e“.

Niklas Edin, Campione Olimpico di Pechino 2022 e in questa occasione uscito malamente nel round robin, era stato puntuale nella spiegazione: “Alcuni giocatori stanno toccando la pietra secondo noi. E questo non è permesso… Lo abbiamo detto agli arbitri. Pensavano che toccare due volte qualsiasi parte della pietra fosse accettabile. E poi hanno scoperto che era sbagliato. Si può toccare solo la parte elettronica della maniglia“. World Curling, la Federazione Internazionale, fece quasi spallucce.

Tre giorni dopo il Canada ha ammesso di avere commesso delle scorrettezze regolamentari, per voce del coach Paul Websterm, che aveva dichiarato al sito specializzato The Grand Slam of Curling: “Se si ascolta ciò che ha detto la Svezia, penso che abbiano ragione. Si tratta di un problema che hanno cercato di segnalare alla nostra Federazione Internazionale, ma non è stato affrontato. Ora stiamo cercando di risolvere rapidamente la questione durante le Olimpiadi, e penso che sia sbagliato farlo“. Una settimana dopo lo scandalo è arrivata la vittoria olimpica…