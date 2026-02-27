Sci AlpinoSport Invernali
Podio di Gregorio Bernardi nella discesa di Coppa Europa a Oppdal. Abbruzzese guidava la seconda, poi la cancellazione
Giornata di straordinari quella vissuta dai velocisti in Coppa Europa. Erano infatti previste ben due gare nella stessa mattinata sulla pista norvegese di Oppdal. L’Italia chiude con il bilancio lusinghiero del podio ottenuto da Gregorio Bernardi nella prima e il rammarico per l’annullamento della seconda in cui guidava Marco Abbruzzese.
Nella prima prova il francese Ken Caillot s’impone con il tempo di 1:03.94 e precede Gregorio Bernardi, al primo podio nel circuito, di ventuno centesimi, 1:04.15 il tempo stabilito dall’azzurro. Completa il podio lo svizzero Philipp Kaelin, terzo con 36 centesimi di distacco dallo sciatore transalpino.
Devono, purtroppo, accontentarsi delle posizioni di rincalzo gli altri azzurri nei trenta. Max Perathoner termina la sua prova in diciannovesima posizione con un distacco di +1.03 dalla testa della classifica, mentre Glauco Antonioli è ventitreesimo con un distacco di +1.23.
L’organizzazione decide per la cancellazione della seconda gara dopo la discesa dei primi 23 atleti. In quel momento guidava la classifica Marco Abbruzzese, miglior tempo con 1:04.87 davanti al tedesco Felix Roesle, quattordici centesimi il suo ritardo, e allo svizzero Philipp Kaelin, terzo con un distacco di ventinove centesimi.