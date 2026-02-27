Pagelle discesa Soldeu 2026: Goggia agguanta il podio, Delago manca un’occasione

PAGELLE DISCESA LIBERA SOLDEU 2026

Corinne Suter 9: quattro anni dopo ritorna a vincere una discesa libera in Coppa del Mondo. Sfrutta al meglio un pendio perfetto per le sue caratteristiche e si regala un successo che le fa davvero bene al morale dopo le ultime stagioni davvero sfortunate. Già dalle prove aveva fatto intravedere di essere tra le favorite e nella parte alta di puro scorrimento ha pennellato.

Nina Ortlieb 8: un’altra sicuramente molto sfortunata per via degli infortuni e che ritrova il podio in discesa quasi quattro anni dopo l’ultima volta. Anche lei fin dalle prove sempre tra le migliori su un pendio sul quale sa esprimersi al meglio. Alla fine la batte solo una grande Suter, ma è un bellissimo secondo posto.

Sofia Goggia 7: serviva un bel risultato per provare a riaprire la corsa alla coppa di discesa. Il pendio non era certamente dalla parte della bergamasca, che si è difesa nella parte alta e ha poi guadagnato quasi quattro decimi nel giro di sei curve, quelle più tecniche. Alla fine un terzo posto che dà un po’ di speranza, ma ora ci sono due superG assolutamente da non sbagliare.

Emma Aicher 6: conclude al quarto posto e quindi limita i danni nei confronti di Goggia e resta la prima inseguitrice dell’infortunata Lindsey Vonn. Però la tedesca non può davvero essere soddisfatta della sua prestazione, visto che nella parte più tecnica è l’unica tra le migliori ad aver perso da Suter. Una piccola sbavatura in curva le è costato moltissimo e sicuramente un posto sul podio.

Laura Pirovano 5,5: deve crescere sicuramente su questo tipo di discese. Purtroppo nelle parti di puro scorrimento in alto ha perso moltissimo, ma appena ci sono state delle curve ha dimostrato di essere la migliore. Alla fine ha concluso al nono posto ad oltre un secondo.

Nicol Delago 4,5: era probabilmente l’azzurra più attesa visto che la prima parte del tracciato era perfetta per le sue caratteristiche. Invece ha commesso subito un grave errore e ha gettato così via la possibilità di un risultato importante. Ancora troppo discontinua e le possibilità di provare a salire sul podio nella classifica di discesa si assottigliano.