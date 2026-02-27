Mattia Casse un razzo nella seconda prova di discesa a Garmisch, Giovanni Franzoni cade

Mattia Casse ha chiuso al comando la seconda, ed ultima, prova della discesa di Garmisch-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. Sulla splendida pista Kandahar abbiamo assistito ad un allenamento interessante, con conferma importanti per i nostri colori. Dopo aver fatto segnare ieri il miglior crono, Giovanni Franzoni quest’oggi è caduto dopo il primo intermedio, perdendo lo sci destro e scivolando verso valle per diversi metri. Per fortuna non ha riportato nessuna conseguenza fisica di rilievo.

Casse ha fermato il cronometro sul tempo di 1:49.42, precedendo per appena 4 centesimi lo svizzero Alexis Monney, mentre al terzo posto troviamo il francese Nils Allegre con un distacco di 15. Quarta posizione per lo svizzero Stefan Rogentin a 28 centesimi da Casse, subito davanti a Marco Odermatt quinto a 30.

Sesta posizione per il tedesco Luis Vogt a 64 centesimi, settima per lo sloveno Miha Hrobat a 66, quindi ottavo lo statunitense Kyle Negomir a 67. Nona posizione per il francese Blaise Giezendanner a 68, quindi completa la top10 lo statunitense Ryan Cochran-Siegle a 69 a braccetto con lo svizzero Niels Hintermann.

Gli altri italiani: si ferma in 16ma posizione Florian Schieder a 1.11, quindi 23mo Dominik Paris a 1.61. mentre è 28mo Guglielmo Bosca a 1.74. Benjamin Jacques Alliod e Christof Innerhofer sono stati stoppati nelle rispettive discese per colpa della caduta dello sciatore che li precedeva.