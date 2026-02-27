Che spavento per Giovanni Franzoni! Cade nella seconda prova a Garmisch: cosa è successo e come sta

Grande spavento per Giovanni Franzoni durante la seconda prova cronometrata della discesa libera di Garmisch, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino che va in scena sulla mitica pista Kandahar nella località tedesca. Il 24enne bresciano ha infatti perso lo sci destro nel corso del secondo intermedio, facendo i conti con la stessa sfortuna che aveva colpito Dominik Paris durante il superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

L’argento a cinque cerchi della specialità ha perso lo sci in una curva verso destra, ma è stato bravissimo a non cadere rovinosamente a terra e a limitare i danni. L’azzurro è scivolato per alcuni secondi lungo il pendio, ma grazie a un gesto tecnico davvero pregevole ha controllato la situazione, non dovendo fare i conti con torsioni dolorose e rialzandosi prontamente una volta terminata la scivolata.

Non è la prima volta che Giovanni Franzoni, in stagione capace di vincere la discesa libera di Kitzbuehel e il superG di Wengen, incappi in certi brividi durante le prove cronometrate: era già successo a Crans Montana prima dei Giochi, quando andò a sciare sulle reti, proseguendo poi nella propria azione senza danni e con tanto spavento. Giovanni Franzoni aveva firmato il miglior tempo nel primo intermedio, dopo che ieri aveva siglato il crono di riferimento nella prima cronometrata.

Mattia Casse ha siglato il miglior riscontro cronometrico in 1:49.42, precedendo di quattro centesimi lo svizzero Alexis Monney e di 15 centesimi il francese Nils Allegre. La discesa libera di Garmisch è in programma sabato 28 febbraio alle ore 11.15, anticipata di trenta minuti rispetto al programma originario a causa delle elevate temperature nella località teutonica.