Patrick Baumgartner si risparmia anche in una sesta prova del bob a 4 con pochissimi atleti impegnati

Michael Vogt ha chiuso al comando la sesta ed ultima prova della gara di bob a 4, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano abbiamo assistito ad un allenamento del tutto interlocutorio. La maggior parte dei protagonisti (come il nostro Patrick Baugmartner, autore del miglior tempo in tre allenamenti su quattro), infatti, ha preferito non scendere in pista e risparmiare le energie in vista della gara vera e propria.

Non hanno preso il via alla prova: il nostro Patrick Baumgartner, Johannes Lochner, Francesco Friedrich, Adam Ammour, Frankie Del Duca, Cédric Follador, Jinsu Kim, Timo Rohner, Taylor Austin, Jekabs Kalenda, Martin Kranz, Markus Treichl, Dave Wesselink, Youngjin Suk e anche Romain Heinrich che aveva chiuso al comando il quinto allenamento.

Michael Vogt ha messo a segno il miglior crono in 55.56 con 45 centesimi sul brasiliano Edson Luques Bindilatti e 47 sul britannico Brad Hall. Quarta posizione per lo statunitense Kristopher Horn a 63, quinta per il canadese Jay Deaborn a 68.

Come proseguirà il programma della gara di bob a 4?Domani, sabato 21 febbraio si inizierà con la corsa alle medaglie. Alle ore 10.00 andrà in scena la prima manche, mentre alle ore 11.57 si tornerà in azione per la seconda. Domenica 22 febbraio, invece, si chiuderà la gara. Alle ore 10.00 toccherà alla terza manche, mentre alle ore 12.15 prenderà il via la quarta ed ultima manche, quella che andrà ad assegnare le medaglie.