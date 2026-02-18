Patrick Baumgartner si conferma il più veloce anche nella seconda prova di bob a 4

Patrick Baumgartner si conferma! L’altoatesino, infatti, ha chiuso al comando anche la seconda prova della gara di bob a 4 maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato a Eugenio Monti, abbiamo assistito ad un secondo allenamento piuttosto indicativo. Il nostro portacolori ha ribadito di essere il migliore in questa giornata, con i rivali che provano ad avvicinarsi.

Patrick Baumgartner si è confermato al comando della classifica con il tempo di 55.24 a braccetto con l’austriaco Markus Treichl, quindi terza posizione per lo svizzero Michael Voigt in 55.31 a 7 centesimi. Quarta posizione per il suo connazionale Cédric Follador a 15 centesimi, quinta per il tedesco Johannes Lochner (fresco vincitore della medaglia d’oro nella gara di bob a 2) mentre è sesto l’austriaco Jakob Mandblauer a 28. Settimo il tedesco Francesco Friedrich (la medaglia d’argento della gara di bob a 2) a 34 centesimi, ottavo il cinese Kaizhi Sun a 35, quindi al nono posto a braccetto troviamo il canadese Taylor Austin e lo statunitense Kristopher Horn a 37.

Come proseguirà il programma della gara di bob a 4? Domani, giovedì 19 febbraio, si tornerà in scena alle ore 10.00 per il terzo allenamento, che precederà il quarto. Venerdì 20 febbraio, infine, le due ultime prove, incominciando dalle ore 10.00. Da sabato 21 febbraio, invece, scatterà la gara per le medaglie. La prima manche sarà alle ore 10.00, quindi la seconda alle ore 11.57. Domenica 22 febbraio, infine, terza manche alle ore 10.00, mentre la quarta e decisiva scatterà alle ore 12.15.