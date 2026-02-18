Patrick Baumgartner fa sognare nel bob a 4: miglior tempo nella prima prova!

Un ottimo Patrick Baumgartner ha chiuso al comando la prova inaugurale della gara di bob a 4 maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato a Eugenio Monti, abbiamo assistito ad un primo allenamento che ha dato i primi spunti interessanti. L’altoatesino ha fatto vedere di essere pronto a puntare in alto in questa gara, ma alle sue spalle i rivali sono numerosi ed agguerriti.

Davanti a tutti, come detto, troviamo il nostro Patrick Baumgartner che inizia nel migliore dei modi con il tempo di 54.94, con 16 centesimi di vantaggio sullo svizzero Michael Voigt, quindi terza posizione per il tedesco Johannes Lochner (fresco di medaglia d’oro nel bob a 2) a 20, a braccetto con lo svizzero Cédric Follador.

Quinta posizione per il tedesco Francesco Friedrich (che farà di tutto per rifarsi dopo la medaglia d’argento nel bob a 2) a 25 centesimi dalla vetta, sesta per l’austriaco Markus Treichl a 37, davanti al connazionale Jakob Mandlbauer settimo a 48. Ottava posizione per il romeno Mihai Cristian Tentea a 49 centesimi, nona per il sudcoreano Jinsu Kim a 59, mentre completa la top 10 il rappresentante del Liechtenstein, Martin Kranz, con un distacco di 65. Si ferma in 12a posizione, invece, il tedesco Adam Ammour a 70.

Come proseguirà il programma della gara di bob a 4? Tra pochi minuti i protagonisti torneranno subito in azione per la seconda prova. Domani, giovedì 19 febbraio, si tornerà in scena alle ore 10.00 per il terzo allenamento, che precederà il quarto. Venerdì 20 febbraio, infine, le due ultime prove, incominciando dalle ore 10.00. Da sabato 21 febbraio, invece, scatterà la gara per le medaglie. La prima manche sarà alle ore 10.00, quindi la seconda alle ore 11.57. Domenica 22 febbraio, infine, terza manche alle ore 10.00, mentre la quarta e decisiva scatterà alle ore 12.15.