Johannes Lochner guida la tripletta tedesca nel bob a 2. Bene Baumgartner in vista del 4

Era uno degli ori più attesi di questa Olimpiade e non ha tradito le aspettative Johannes Lochner. Dominio totale nel bob a 2 per il tedesco che si prende, dopo due argenti, il primo titolo a Cinque Cerchi sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo.

Lochner veramente ha strabiliato nelle quattro run: record della pista nella prima, sempre il miglior crono nelle altre tre, è apparso inattaccabile chiudendo con il tempo di 3:39.70.

Atteso anche il podio tutto tedesco che non si è fatto attendere: seconda posizione per Francesco Friedrich, campione uscente, che però deve cedere il passo al connazionale di 1”34, terzo il giovane Adam Ammour, a 1”82. Quarto e primo dei non tedeschi lo statunitense Frank Del Duca, quinto l’eccellente rumeno Mihail Tentea.

Da sottolineare, anche in vista del bob a 4, la speranza più grande in casa azzurra, l’ottima performance di Patrick Baumgartner. Il portacolori italiano, al via con Robert Mircea, chiude in settima piazza, lasciando alle spalle una seconda run non convincente e recuperando due posizioni oggi: ritardo di 2”97 dalla vetta.