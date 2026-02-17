Johannes Lochner domina anche nella terza run del bob a 2. Patrick Baumgartner risale in settima piazza

Tutto da copione, almeno per i tre gradini del podio, nella terza run del bob a 2 al maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sulla Eugenio Monti infatti si cristallizzano i primi tre posti in chiave medaglie in attesa della quarta e decisiva discesa.

Johannes Lochner continua a dominare: il tedesco prosegue sull’onda delle prime due discese di ieri e allunga ancora sui rivali. Ancora una volta miglior parziale, tempo complessivo di 2:44.79 e medaglia d’oro vicinissima.

Prosegue il sogno della tripletta tedesca: seconda posizione per Francesco Friedrich, staccato di 92 centesimi, terzo è Adam Ammour che, dopo l’errore nella seconda run, si riprende e allunga sugli inseguitori. Il distacco del quarto, lo statunitense Frank Del Duca, è infatti di 45 centesimi dal podio, un’infinità.

In casa Italia più che positiva la prova di oggi di Patrick Baumgartner: l’azzurro, assieme a Robert Mircea, recupera due posizioni e si assesta in settima piazza a 2”28 dalla vetta e con la top-5 non lontanissima.