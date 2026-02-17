Bob a 2, Lisa Buckwitz svetta nella seconda prova. Cresce Giada Andreutti

Lisa Buckwitz ha chiuso al comando la seconda prova della gara di bob a 2 femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano intitolato a Eugenio Monti il miglior tempo del secondo allenamento porta quindi la firma di Lisa Buckwitz in 57.04 con 47 centesimi di vantaggio sulla svizzera Melanie Hasler, mentre è terza la canadese Bianca Ribi a 48. Quarta posizione per la sua connazionale Melissa Lotholz a 49 centesimi a braccetto con la statunitense Kaillie Humphries e con la sua connazionale Kaysha Love.

Centra il settimo tempo la nostra Giada Andreutti a 58 centesimi, quindi ottava la britannica Adele Nicoll a 59, nona la svizzera Debora Annen a 70 quindi completa la top10 la statunitense Elana Meyers Taylor a 82.Si ferma in 23a posizione Simona De Silvestro a 1.89, mentre non ha preso il via anche a questa prova la tedesca Laura Nolte.

Come proseguirà il programma del bob a 2 femminile? Domani, mercoledì 18 febbraio, si tornerà in azione alle ore 14.00 per la terza prova, seguita subito dalla quarta. Giovedì 19 febbraio, poi, si ripartirà con la quinta prova alle ore 14.00, seguita subito dalla sesta ed ultima. Venerdì 20 febbraio inizierà poi la gara che assegnerà le medaglie. Alle ore 18.00 si inizierà con la prima manche, quindi alle ore 19.50 toccherà alla seconda. Sabato 21 febbraio le atlete saranno di nuovo in azione alle ore 19.00 con la terza manche, mentre alle ore 21.05 si chiuderà con la quarta ed ultima.