Bob a 2, Kim Kalicki al comando dopo la prima prova. Giada Andreutti vede la top10

Kim Kalicki ha chiuso al comando la prima prova della gara di bob a 2 femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano intitolato a Eugenio Monti la prima notizia è stata l’assenza di Laura Nolte che non ha preso il via all’allenamento. Nonostante tutto due tedesche sono al comando.

Kim Kalicki, infatti, ha messo a segno il tempo di 57.09 distanziando di ben 28 centesimi la sua connazionale Lisa Buckwitz, mentre è terza la svizzera Debora Annen a 30. Quarta la statunitense Kaysha Love a 32, mentre è quinta la canadese Bianca Ribi a 34.

Sesta posizione per la sua connazionale Melissa Lotholz a 39, settima la statunitense Kaillie Humphries a 41 mentre è ottava a 52 la sua connazionale Elana Meyers Taylor fresca vincitrice della medaglia d’oro nel monobob. Nona posizione per la svizzera Melanie Hasler a 57 centesimi, mentre completa la top10 la britannica Adele Nicoll a 59. Chiude in 11a posizione Giada Andreutti a 64 centesimi, mentre si ferma in 22a posizione Simona De Silvestro a 1.52.

Come proseguirà il programma del bob a 2 femminile? Tra pochi minuti le protagoniste torneranno in azione per la seconda prova. Domani, mercoledì 18 febbraio, si tornerà in azione alle ore 14.00 per la terza prova, seguita subito dalla quarta. Giovedì 19 febbraio, poi, si ripartirà con la quinta prova alle ore 14.00, seguita subito dalla sesta ed ultima. Venerdì 20 febbraio inizierà poi la gara che assegnerà le medaglie. Alle ore 18.00 si inizierà con la prima manche, quindi alle ore 19.50 toccherà alla seconda. Sabato 21 febbraio le atlete saranno di nuovo in azione alle ore 19.00 con la terza manche, mentre alle ore 21.05 si chiuderà con la quarta ed ultima.