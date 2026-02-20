Patrick Baumgartner e molti big non prendono il via alla quinta prova del bob a 4. Miglior tempo di Heinrich

Romain Heinrich ha messo a segno il miglior tempo al termine della quinta e penultima prova della gara di bob a 4, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, abbiamo assistito ad un allenamento del tutto parziale ed interlocutorio. La maggior parte dei favoriti, infatti, ha preferito non scendere in pista e risparmiare le energie in vista della gara vera e propria.

Non hanno preso il via alla prova: il nostro Patrick Baumgartner, Johannes Lochner, Francesco Friedrich, Adam Ammour, Frankie Del Duca, Cédric Follador, Timo Rohner, Taylor Austin, Markus Treichl e Dave Wesselink.

Per quello che può contare il miglior tempo di questo allenamento lo ha messo a segno il francese Romain Heinrich in 55.24 con appena un centesimo sullo svizzero Michael Vogt, quindi terza posizione per il lettone Jekabs Kalenda a 23. Quarto crono per il liechtensteiniano Martin Kranz a 38 centesimi dalla vetta, quinto per il romeno Mihai Cristian Tentea a 39, mentre è sesto il sud-coreano Jinsu Kim a 41. Settima posizione per il britannico Brad Hall a 47 centesimi, ottava per il cinese Kaizhi Sun a 51, nona per il suo connazionale Chunjian Li a 67, quindi completa la top10 il sud-coreano Youngjin Suk a 70.

Come proseguirà il programma della gara di bob a 4? Tra pochi minuti i protagonisti torneranno subito in azione per la sesta ed ultima prova. Domani, sabato 21 febbraio, invece, si inizierà con la corsa alle medaglie. Alle ore 10.00 andrà in scena la prima manche, mentre alle ore 11.57 si tornerà in azione per la seconda. Domenica 22 febbraio, invece, si chiuderà la gara. Alle ore 10.00 toccherà alla terza manche, mentre alle ore 12.15 prenderà il via la quarta ed ultima manche, quella che andrà ad assegnare le medaglie.