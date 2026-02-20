BobMilano Cortina 2026OlimpiadiSlitteSport in tvSport Invernali
Bob oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari 20 febbraio, programma, streaming, italiani in gara
Oggi, venerdì 20 febbraio, ci attende l’ennesima giornata di estrema importanza per quanto riguarda il programma del bob nei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, vivremo una giornata ricca di appuntamenti, con la consegna di altre medaglie con i Cinque Cerchi.
LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI BOB A 4 DALLE 10.00
LA DIRETTA LIVE DELLE PRIME DUE MANCHE DI BOB FEMMINILE DALLE 18.00
Quale sarà il programma della giornata? Oggi, venerdì 20 febbraio, si partirà con le prove del bob a 4 maschile. Alle ore 10.00 toccherà alla quinta prova, seguita poi dalla sesta ed ultima. Per la gara di bob a 2 femminile, invece, si inizierà alle ore 18.00 con la prima manche, quindi alle ore 19.50 toccherà alla seconda. Domani, sabato 21 febbraio, le atlete saranno di nuovo in azione alle ore 19.00 con la terza manche, mentre alle ore 21.05 si chiuderà con la quarta ed ultima.
Arriviamo a questa giornata con Patrick Baumgartner che vuole confermarsi protagonista nel bob a 4 dopo un inizio davvero incoraggiante. L’azzurro, infatti, dopo aver concluso in vetta i primi allenamenti ha fatto vedere a tutti i rivali di essere pronto a battagliare per le posizioni che contano. Proveranno a piazzarsi tra le prime venti Giada Andreutti e Simona de Silvestro.
Come seguire gli eventi in tv? La prima e seconda manche del bob a 2 femminile saranno in diretta tv su RaiSportHD. In streaming si potranno seguire su Eurosport 2, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. Le due prove del bob a 4 non avranno copertura tv. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.
A CHE ORA IL BOB OGGI ALLE OLIMPIADI
Venerdì 20 febbraio
Ore 10.00 Quinta prova bob a 4 maschile
A seguire Sesta prova bob a 4 maschile
Ore 18.00 Prima manche bob a 2 femminile – Diretta tv su RaiSportHD
Ore 19.50 Seconda manche bob a 2 femminile – Diretta tv su RaiSportHD in alternanza con altri sport
PROGRAMMA BOB: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD
Diretta streaming: Eurosport 2, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati
Diretta testuale: OA Sport
ITALIANI IN GARA OGGI
Bob a 4: Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini
Bob a 2 femminile: Giada Andreutti e Alessia Gatti, Simona de Silvestro e Anna Costella