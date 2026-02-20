Bob oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari 20 febbraio, programma, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 20 febbraio, ci attende l’ennesima giornata di estrema importanza per quanto riguarda il programma del bob nei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, vivremo una giornata ricca di appuntamenti, con la consegna di altre medaglie con i Cinque Cerchi.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI BOB A 4 DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DELLE PRIME DUE MANCHE DI BOB FEMMINILE DALLE 18.00

Quale sarà il programma della giornata? Oggi, venerdì 20 febbraio, si partirà con le prove del bob a 4 maschile. Alle ore 10.00 toccherà alla quinta prova, seguita poi dalla sesta ed ultima. Per la gara di bob a 2 femminile, invece, si inizierà alle ore 18.00 con la prima manche, quindi alle ore 19.50 toccherà alla seconda. Domani, sabato 21 febbraio, le atlete saranno di nuovo in azione alle ore 19.00 con la terza manche, mentre alle ore 21.05 si chiuderà con la quarta ed ultima.

Arriviamo a questa giornata con Patrick Baumgartner che vuole confermarsi protagonista nel bob a 4 dopo un inizio davvero incoraggiante. L’azzurro, infatti, dopo aver concluso in vetta i primi allenamenti ha fatto vedere a tutti i rivali di essere pronto a battagliare per le posizioni che contano. Proveranno a piazzarsi tra le prime venti Giada Andreutti e Simona de Silvestro.

Come seguire gli eventi in tv? La prima e seconda manche del bob a 2 femminile saranno in diretta tv su RaiSportHD. In streaming si potranno seguire su Eurosport 2, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. Le due prove del bob a 4 non avranno copertura tv. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.

A CHE ORA IL BOB OGGI ALLE OLIMPIADI

Venerdì 20 febbraio

Ore 10.00 Quinta prova bob a 4 maschile

A seguire Sesta prova bob a 4 maschile

Ore 18.00 Prima manche bob a 2 femminile – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 19.50 Seconda manche bob a 2 femminile – Diretta tv su RaiSportHD in alternanza con altri sport

PROGRAMMA BOB: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD

Diretta streaming: Eurosport 2, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati

Diretta testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA OGGI

Bob a 4: Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini

Bob a 2 femminile: Giada Andreutti e Alessia Gatti, Simona de Silvestro e Anna Costella