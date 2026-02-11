Pallanuoto, Pro Recco e Brescia vincono in Champions League: potrebbero sfidarsi ai quarti

Doppia vittoria italiana nell’ultima giornata della prima fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: successi per Pro Recco e Brescia, già qualificate ai quarti di finale, dove potrebbero anche essere inserite nello stesso girone.

Nel Gruppo B la Pro Recco, già certa del primo posto nel girone, vince anche l’ultima partita e chiude la prima fase a punteggio pieno, passando per 13-15 in casa dei croati dello Jadran Spalato: i liguri saranno teste di serie in sede di sorteggio dei quarti e verranno inseriti in un raggruppamento con un’altra prima classificata e due seconde.

Nel Gruppo C il Brescia piega per 17-13 i romeni dell’Oradea, ma la vittoria non basta per il primato, dato che i magiari del Ferencvaros passano in casa dei montenegrini del Primorac Kotor per 15-25 e vincono il girone: i lombardi troveranno probabilmente un raggruppamento di ferro ai quarti.

CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

Prima fase a gironi – Risultati e classifiche 6ª giornata – Mercoledì 11 febbraio

Girone B

VK Jadran Split-Pro Recco Waterpolo 13-15 (4-4, 1-2, 3-4, 5-5)

Jadran m:tel Herceg Novi-VK Novi Beograd 12-15 (2-4, 1-5, 2-4, 7-2)

Classifica: Pro Recco Waterpolo 18, VK Novi Beograd 9, Jadran m:tel Herceg Novi 6, VK Jadran Split 3.

Girone C

VPK Primorac Kotor-FTC Telekom Waterpolo 15-25

AN Brescia Team-CSM Oradea 17-13

Classifica: FTC Telekom Waterpolo 16, AN Brescia Team 14, CSM Oradea 3, VPK Primorac Kotor 3.