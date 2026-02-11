Pallanuoto
Pallanuoto femminile, SIS Roma e Rapallo restano appaiate in vetta alla Serie A1
Si completa la prima giornata di ritorno della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: vincono sia la SIS Roma che il Rapallo, che scavalcano nuovamente l’Orizzonte e tornano appaiate in testa alla classifica. Successi anche per Plebiscito e Trieste.
Dopo il successo de L’Ekipe Orizzonte nell’anticipo di sabato scorso in casa del Civitavecchia, la SIS Roma espugna la piscina della Brizz Nuoto per 6-21, mentre il Rapallo vince nettamente il derby ligure col Bogliasco, sconfitto per 24-7: capitoline e rapalline tornano assieme al primo posto a +1 sulle etnee.
Nell’incontro più interessante di giornata il Trieste supera il Cosenza per 9-6 e consolida il quarto posto, portandosi a +4 sulle calabresi, che invece scivolano al sesto posto, scavalcate anche dalla Plebiscito Padova, che regola agevolmente la Locatelli Genova, sconfitta per 17-7.
SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Risultati 10ª giornata
Sabato 7 febbraio
Nautilus Civitavecchia-L’Ekipe Orizzonte 5-19
Mercoledì 11 febbraio
Brizz Nuoto-SIS Roma 6-21
Plebiscito Padova-Iren Tauride L. Locatelli Genova 17-7
Rapallo Pallanuoto-AGN Energia Bogliasco 1951 24-7
Pallanuoto Trieste-Smile Cosenza Pallanuoto 9-6
Classifica dopo 10 giornate
SIS Roma 26
Rapallo Pallanuoto 26
L’Ekipe Orizzonte 25
Pallanuoto Trieste 20
Plebiscito Padova 18
Smile Cosenza Pallanuoto 16
AGN Energia Bogliasco 1951 10
Brizz Nuoto 6
Nautilus Civitavecchia 3
Iren Tauride L. Locatelli Genova 0