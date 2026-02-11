Pallanuoto femminile, SIS Roma e Rapallo restano appaiate in vetta alla Serie A1

Si completa la prima giornata di ritorno della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: vincono sia la SIS Roma che il Rapallo, che scavalcano nuovamente l’Orizzonte e tornano appaiate in testa alla classifica. Successi anche per Plebiscito e Trieste.

Dopo il successo de L’Ekipe Orizzonte nell’anticipo di sabato scorso in casa del Civitavecchia, la SIS Roma espugna la piscina della Brizz Nuoto per 6-21, mentre il Rapallo vince nettamente il derby ligure col Bogliasco, sconfitto per 24-7: capitoline e rapalline tornano assieme al primo posto a +1 sulle etnee.

Nell’incontro più interessante di giornata il Trieste supera il Cosenza per 9-6 e consolida il quarto posto, portandosi a +4 sulle calabresi, che invece scivolano al sesto posto, scavalcate anche dalla Plebiscito Padova, che regola agevolmente la Locatelli Genova, sconfitta per 17-7.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Risultati 10ª giornata

Sabato 7 febbraio

Nautilus Civitavecchia-L’Ekipe Orizzonte 5-19

Mercoledì 11 febbraio

Brizz Nuoto-SIS Roma 6-21

Plebiscito Padova-Iren Tauride L. Locatelli Genova 17-7

Rapallo Pallanuoto-AGN Energia Bogliasco 1951 24-7

Pallanuoto Trieste-Smile Cosenza Pallanuoto 9-6

Classifica dopo 10 giornate

SIS Roma 26

Rapallo Pallanuoto 26

L’Ekipe Orizzonte 25

Pallanuoto Trieste 20

Plebiscito Padova 18

Smile Cosenza Pallanuoto 16

AGN Energia Bogliasco 1951 10

Brizz Nuoto 6

Nautilus Civitavecchia 3

Iren Tauride L. Locatelli Genova 0