Pallanuoto, la Pro Recco vince la Coppa Italia per la 19ma volta nella storia

Diventano 19, in 34 edizioni della Coppa Italia di pallanuoto maschile, i successi della Pro Recco, che vanno ad affiancarsi nella ricchissima bacheca, a 37 scudetti ed 11 Champions League: tutto secondo pronostico nell’atto conclusivo della Final Four 2026, andata in scena nel fine settimana alla piscina Sciorba di Genova.

In finale il derby ligure premia la Pro Recco, che batte ancora una volta, come accaduto lo scorso anno a Napoli, la Rari Nantes Savona: sono nuovamente 6 le reti di scarto tra le due formazioni, con lo score finale che recita 13-7 (nel 2025 finì 11-5). Terzo posto al Brescia, che liquida per 16-6 il Posillipo.

TABELLINI

FINALE 1° POSTO

PRO RECCO WATERPOLO-BANCO BPM RN SAVONA 13-7

PRO RECCO WATERPOLO: Nicosia, Di Fulvio, Granados Ortega, Cannella 2, Fondelli, Durik, Presciutti, Pavillard 1, Iocchi Gratta 2, Buric 2, Condemi 2, Irving 3, Negri, Cassia 1, Demarchi. All. Sukno.

BANCO BPM RN SAVONA: Del Lungo, Rocchi, Damonte 1, Figlioli 4, Occhione, Rizzo, Gullotta, Bruni, Condemi 1, Guidi 1, Leinweber, Marini, Giotta Lucifero, Cora, Turazzini. All. Angelini.

Arbitri: Petronilli e Schiavo.

Note – Parziali: 4-3, 4-1, 1-1, 4-2. Uscito per limite di falli Guidi (S) a 4’05” del quarto tempo. Superiorità numeriche al termine del terzo tempo: Pro Recco 6/10 e RN Savona 3/11 + un rigore. In porta Nicosia (R) e Del Lungo (S). Ammonito per proteste i tecnici Angelini (S) a 6’09” del secondo tempo e Sukno (R) a 8’00” del terzo tempo. In tribuna il sindaco di Genova Silvia Salis e il commissario tecnico del Settebello Alessandro Campagna. Spettatori 1200 circa.

FINALE 3° POSTO

RANIERI IMPIANTISTICA CN POSILLIPO-AN BRESCIA TEAM 6-16

RANIERI IMPIANTISTICA CN POSILLIPO: Parrella, De Florio La Rocca 1, Nagy 2, Radovic 1, Mattiello, Aiello, Renzuto Iodice, Cuccovillo, Serino, Bertoli, Milicic, Rocchino 2, Spinelli, Valle, P. Porzio. All. Porzio.

AN BRESCIA TEAM : Baggi Necchi, Del Basso 3, Guerrato 1, Lodi 1, Ferrero 4, Popadic, Dolce, Gianazza 2, Alesiani, Viskovic 1, Casanova 2, Giri, Massenza Milani, Balzarini 2. All. Bovo.

Arbitri: Carmignani e Ercoli.

Note – Parziali: 2-6, 1-2, 1-2, 2-6. Uscito per limite di falli Rocchino (P) a 2’12” del quarto tempo. Superiorità numeriche: CN Posillipo 3/7 + 2 rigori e AN Brescia 4/10 + un rigore. Massenza Milani (B) subentra a Baggi Necchi a 3’25” del quarto tempo. In tribuna il commissario tecnico del Settebello Alessandro Campagna.

FINAL FOUR COPPA ITALIA PALLANUOTO 2026

Semifinali – Sabato 7 febbraio

Pro Recco Waterpolo-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 21-6

AN Brescia-Banco BPM RN Savona 17-18 dtr (14-14)

Finali – Domenica 8 febbraio

3° posto CN Posillipo-AN Brescia 6-16

1° posto Pro Recco Waterpolo-Banco BPM RN Savona 13-7