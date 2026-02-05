Pallanuoto: altra brutta sconfitta per il Setterosa, la Grecia è bronzo agli Europei

Lo avevamo già notato nella sfida di settimana scorsa, tra Italia e Grecia a livello di pallanuoto femminile a livello c’è un divario ampio. Non cambia la situazione, a sei giorni di distanza, nella finalina per il terzo posto agli Europei: a Funchal vincono nuovamente le elleniche, con un netto 15-8, andandosi a prendere il bronzo continentale.

Match che non c’è mai stato tra la squadra guidata da Carlo Silipo e le campionesse del mondo in carica. Primo quarto con il risultato netto di 5-1 che ha subito messo in chiaro le cose, da lì in poi match in discesa per le greche che si sono lanciate verso il successo, Italia che è riuscita a trovare un break solo sul finale a match concluso.

Buona performance per Dafne Bettini, autrice di quattro reti, e poco più per le azzurre. Più tardi nella sfida per la medaglia d’oro si affronteranno Olanda ed Ungheria.

Grecia-Italia 15-8

Grecia: Stamatopoulou , E. Plevritou 2, Tricha 3, Grigoropoulou , Xenaki 2, Ninou 1, Patra 1, Siouti 1, M. Plevritou 3, Tornarou , Myriokefalitaki 1, Karytsa , Bitsakou 1, Karagianni . All. Pavlidis

Italia: Condorelli , Tabani , Leone , Gant , Cergol 1, Giustini , Bianconi 2, Marletta , Ranalli , Cocchiere 1, Bettini 4, Santapaola , Papi , Meggiato . All. Silipo

Arbitri: CABANAS PEGADO (ESP) |, GERASIMOV (GBR)

Note

Parziali: 5-1 5-3 5-2 0-2 Uscite per limite di falli Patra (G) e Tornarou (G) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Grecia 2/4 + 4 rigori e Italia 4/8 + un rigore . V. Plevritou (G) fallisce un rigore (fuori) al 7’03” del primo tempo sul 5-1.