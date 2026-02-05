Seguici su
Pallanuoto

Pallanuoto femminile, l’Olanda conferma il titolo europeo. Ungheria battuta ai rigori

Olanda pallanuoto
Olanda pallanuoto - Foto Andrea Masini / DeepBlueMedia.eu - FIN

Da Eindhoven a Funchal non cambia il primo gradino del podio: è ancora una volta l’Olanda a conquistare il titolo agli Europei di pallanuoto femminile. Le Orange conquistano il successo numero numero sette a livello continentale, nettamente in testa a livello di medaglie d’oro.

L’ultimo atto oggi è stato entusiasmante, a tratti anche con il livello alto per il tasso tecnico. Capovolgimenti di fronte costanti, anche nel risultato, ma alla fine sono stati i rigori a decidere il risultato. Ungheria battuta con il risultato di 15-13. 

L’Ungheria parte forte e si porta sul 3-1 al termine del primo quarto, ma l’Olanda nella seconda frazione entra con un’altra marcia e ribalta subito la situazione: Simone Van de Kraats è scatenata e con una tripletta fa volare le Orange sul 5-4 a metà gara. I botta e risposta sono costanti, con le olandesi sempre avanti e le magiare a riportarsi sotto nel punteggio. La partita si prolunga ai rigori e Keszthelyi condanna la propria squadra, con le neerlandesi che sono delle cecchine dai 5 metri.

Per le magiare questa volta i rigori si rivelano tristi, dopo la clamorosa serie vinta con la Grecia che nel tardo pomeriggio ha agguantato il bronzo ai danni dell’Italia.

